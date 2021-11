Zo ziet de Alkmaarse intocht van Sinterklaas en z'n pieten er vandaag uit

Sinterklaas komt vanmiddag aan in Alkmaar en zal op zijn paard van de binnenstad via Overstad uiteindelijk naar De Mare rijden. Hoewel er een demonstratie tegen de nieuw ingevoerde roetveegpieten is aangekondigd, hebben alle betrokkenen er vertrouwen in dat de intocht vlekkeloos en gezellig gaat verlopen. Lees alles in dit artikel!

Hij komt hij komt, rond 13.45 aan bij de Voordam - Maaike Polder / NH Nieuws

De Sint gaat per boot vanaf de Vlotbrug in Koedijk naar het Voormeer in Alkmaar, waar hij rond 13.45 uur aanmeert. Vervolgens trekt Sinterklaas te paard, voor het eerst dit jaar samen met zo’n veertig tot vijftig Roetveegpieten, de stad in. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen podia in de stad, maar blijft de stoet in beweging. Wel dragen de Sint en Pieten microfoons, zodat de kinderen langs de route hen goed kunnen verstaan, vertelt voorzitter van de stichting Intocht Sinterklaas Lida Mathot aan NH Nieuws. Hier kan je hem spotten Via de Limmerhoek, de Laat, de Koorstraat, de Langestraat en de Mient bereikt de Sint uiteindelijk het Waagplein. Vervolgens vertrekt hij vanaf het Waagplein richting Overstad, om ook de kinderen daar gedag te zeggen. Rond 14.30 uur gaat de 'vrolijke groep' met Muziekpieten en Acrobatenpieten richting De Mare. Rond 15.00 uur komen ze aan in winkelcentrum de Mare, waar de groep zich verzamelt bij de Xenos. Na een stuk door het winkelcentrum te hebben gewandeld, gaat de hele groep per bus naar winkelcentrum De Hoef. Hier kunnen kinderen de groep rond 16.15 uur verwachten. De route van de intocht moest volledig worden omgegooid om er een 'doorloopevenement' van te maken. Dit was nodig zodat belangstellenden niet een QR-code hoeven te laten zien of ze getest zijn op, gevaccineerd tegen of genezen zijn van het coronavirus.

Ab Laanbroek

Tijdens de intocht in de binnenstad van Alkmaar is een pro-Zwarte Pietendemonstratie, tegen roetveegpieten. Volgens initiatiefnemer Thomas van Elst worden er zo’n vijftig demonstranten verwacht. De groep staat in een daarvoor bestemd vak bij de Koorstraat. Eerder liet Van Elst al aan NH Nieuws weten dat de anti-islambeweging Pegida van plan is om aan te sluiten. De omstreden beweging demonstreert ieder jaar in een andere stad tijdens de Sinterklaasintocht en omdat Alkmaar dit jaar de overstap maakt naar Roetveegpieten, leek dat de stad waar het 'dit jaar moest gebeuren'. 'Geen vervelende sfeer' Toch hoeven bezoekers niet bang te zijn voor een 'vervelende sfeer', aldus Van Elst. "We doen er alles aan om er een gezellige demonstratie van te maken." Tien tot vijftien van de demonstranten gaan zaterdag verkleed als Zwarte Piet. "Zij zullen bijvoorbeeld snoepgoed uitdelen aan de kinderen." Volgens Van Elst is er geen tegendemonstratie aangekondigd en hij 'gaat er dan ook vanuit' dat de demonstratie rustig zal verlopen. "Ik ben verantwoordelijk, dat heb ik ook tegen de gemeente gezegd. Met een aantal anderen zal ik ervoor zorgen dat de orde bewaard blijft." Burgemeester Anja Schouten liet eerder al aan NH Nieuws weten dat de gesprekken met de pro-Zwarte Pietendemonstranten 'goed verlopen'. "Er is voor nu geen reden om aan te nemen dat we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen, maar houden net als bij andere demonstraties alle opties open", aldus Schouten.

Quote "Het maakt kinderen echt niets uit hoe de Pieten er uitzien. Alleen de volwassenen lijken daar echt om te geven" Lida Mathot

Mathot, van de organisatie achter de intocht, betreurt de pro-Zwarte Pietendemonstratie. "Ik blijf het jammer vinden dat het gebeurt. Als het aan ons had gelegen, hadden we denk ik nog traditionele Pieten gehad en hadden we het langzamer laten veranderen. Maar we zijn ingehaald door de maatschappij", aldus Mathot. "Daarbij: het maakt kinderen echt niets uit hoe de Pieten er uitzien. Alleen de volwassenen lijken daar echt om te geven." Vindt Mathot het nog wel leuk om de intochten van zo’n gevoelig feest te organiseren? "Ja hoor", lacht ze. "We zijn met een hele leuke groep mensen bij elkaar en ik verwacht dat nog wel een aantal jaar zo te houden." Castricum ook een intocht Ook in Castricum is een intocht (van de hulpsint?) en die verloopt iets anders in verband met de coronamaatregelen. Normaal staat er een podium bij Geesterduin waar de Sint aankomt. Dat is dit jaar niet zo: de intocht komt daar wel rond 14.00 uur langs en vanaf daar maken ze een rondje door de gemeente. Morgen is hij in Limmen en Akersloot te vinden. Lees daarover meer bij Rodi.