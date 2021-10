Alkmaarse Zwarte Piet-actiegroep vraagt Pegida mee te demonstreren tijdens intocht

Een pro-pietenactiegroep wil op 13 november demonstreren tijdens de Zwarte Piet-vrije Sinterklaasintocht in Alkmaar. Hierbij is anti-islambeweging Pegida gevraagd aan te sluiten.

"Ik hoop dat de demonstratie in de kiem gesmoord kan worden", vertelt Lida Mathot, voorzitter van het Sinterklaascomité Alkmaar. Dit jaar is er volgens Mathot juist voor een Zwarte Piet-loze intocht gekozen, zodat er een 'vrolijk en leuk kinderfeest' kan worden neergezet. "En nu is er weer wat te zeuren. Ik word daar een beetje moe van en hoop dat al die volwassen mensen nou eens blij zijn dat we een kinderfeestje organiseren."

Mathot gaat er van uit dat de intocht - ook bij demonstraties met of zonder Pegida - veilig en rustig zal verlopen. "Uiteraard praten wij ook met de politie, we kunnen daar heel goed adviezen van aannemen. Het vervelende is alleen: een paar jaar geleden hoefde ik nooit met de politie om tafel en nu heb ik meer gesprekken over veiligheid dan over de intocht zelf. Dat is erg jammer."

'Niet tegen verandering, wel tegen de manier waarop'

Actievoerder Van der Elst is 'op zich niet tegen het veranderen van het Sinterklaasfeest', maar de manier waarop het gebeurt staat hem tegen. "Racisme in Nederland is iets dat altijd moet worden aangepakt. Dat mensen zich gediscrimineerd voelen snap ik. Dat dat betekent dat er bepaalde veranderingen plaatsvinden bij onderwerpen als Zwarte Piet snap ik ook nog. Het gaat mij puur om de manier waarop die verandering de afgelopen jaren is afgedwongen."

