Sinterklaasintochten Edam en Volendam afgelast: "Er wordt niet nagedacht"

De sinterklaasintochten in zowel Volendam als Edam gaan zondag niet door vanwege de gister aangekondigde coronamaatregelen. En dat schiet in het verkeerde keelgat bij vrijwilligers van het Sinterklaas Comité Volendam: "Wat ik beschamend vind, is dat Rutte het neerlegt bij de burgemeesters. De beslissing is aan het comité en staat los van de gemeente. Wij worden nu afgeslacht", vertelt Johan Bond, voorzitter van het Sinterklaas Comité in Volendam.

Sinterklaasintocht in Volendam

Met de nieuwe maatregelen die tijdens de persconferentie van vrijdagavond werden bekendgemaakt, is het simpelweg niet mogelijk om de intocht van Sinterklaas in Volendam en Edam door te laten gaan, dat heeft de burgemeester namens de gemeente besloten. Met de anderhalvemeter maatregel, een eindtijd van 18.00 uur en het niet mogen plaatsvinden van evenementen, zijn de vrijwilligers genoodzaakt om de boel af te blazen. Johan Bond snapt dat de burgemeester deze beslissing heeft moeten nemen, maar vindt het kwalijk dat demissionair premier Rutte 'deze beslissing niet landelijk heeft genomen, maar neerlegt bij de burgemeesters.' "Wij zijn een vrij comité en staan los van de gemeente. Rutte had deze maatregel maandag in moeten laten gaan, je zou vanavond maar gaan trouwen bijvoorbeeld, het is kwalijk." 'Liggen al aardig onder het vuur' De protestgroep Kick Out Zwarte Piet had eerder aangekondigd te gaan demonstreren bij de intocht. "We liggen als Volendam al aardig onder de loep, vanwege de eerdere discussie rondom de pieten. Als wij hier een intocht gaan houden morgen, met 20.000 man die op de dijk staat, dan komt heel Nederland daar op af en gaan de kranten daar over schrijven", vervolgt hij. "Wat zijn dan de gevolgen? Dat moeten we niet willen, en willen we ook niet. "

Quote "Ik moet het zelf ook vertellen aan vier kleine kinderen, dat de Sint dit jaar niet komt" Johan bond - voorzitter sinterklaas comité Volendam

Niet alleen is het een flinke teleurstelling, ook economisch gezien is dit een flinke klap in het gezicht. "Wij betalen alles zelf, er staat alleen al 3.500 euro aan pepernoten klaar", vertelt hij. Wel ziet Bond in dat het comité zich bij de aangekondigde maatregelen moet neerleggen. Alternatief Dat het 'schakelen en afzeggen van de intocht' op zo'n korte termijn plaatsvindt, is volgens Bond 'niet te doen'. "We zijn bezig met het zo snel mogelijk bedenken van een alternatief. Maar ieder normaal mens begrijpt dat we dit niet kunnen waarmaken." Hij spreekt zich uit over de maatregelen die niet alleen voor deze intocht grote gevolgen hebben, maar verwijst ook naar de horeca, trouwerijen en belangrijke partijen, die op de planning stonden. "Er wordt niet nagedacht over wat de gevolgen zijn", legt Bond uit. "Alles staat voor de deur en kan weg, dat gaat om veel geld. En daar denken ze gewoon niet over na." Ondanks de vele uren voorbereidingstijd, zet hij alles op alles om het feest voor de kinderen op een andere manier door te laten gaan. "Ik moet het zelf ook vertellen aan vier kleine kinderen, dat de Sint dit jaar niet komt." En dat is lastig als je verantwoordelijk bent voor de intocht. Andere intochten gaan nog wel door De intochten in Alkmaar en Enkhuizen, die vandaag plaatsvinden, gaan wel gewoon door. Ook de gemeente Amsterdam en Hoorn lieten gister nog weten dat hun intocht van Sinterklaas, met een aantal aanpassingen, wel doorgaan. Burgemeester Hamming van Zaanstad liet vanmorgen op Facebook weten dat de intochten in zijn gemeente ook gewoon doorgaan.