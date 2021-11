Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren bij sinterklaasintocht Volendam

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat demonstreren tijdens de komende sinterklaasintocht in Volendam. Volgens de actiegroep is het vissersdorp nog een van de weinige gemeenten waar traditionele zwarte pieten rondlopen tijdens de intocht.

"Terwijl de ene na de andere gemeente in Nederland (door voortschrijdend inzicht) overgaat tot een inclusieve sinterklaasintocht, blijven een aantal gemeenten achter. Een van die gemeenten die maar geen afscheid kan nemen van het 'traditionele' racistische stereotype zwarte Piet is Volendam. Ook dit jaar zijn er weer zwarte pieten bij de intocht, gesubsidieerd door de gemeente en gesponsord door een lange lijst lokale ondernemingen", aldus Kick Out Zwarte Piet.

De demonstratie is op zondag 14 november, de dag dat de sint rond 14.00 uur voet aan wal zet in Volendam. Een dag ervoor demonstreert de actiegroep bij de intocht in Maastricht, waar ook volgens de organisatie nog zwarte pieten te zien zijn.

Tien jaar

Het is dit jaar tien jaar geleden dat Kick Out Zwarte Piet begon met actievoeren tegen Zwarte Piet. In de afgelopen jaren heeft de groep meerdere demonstraties georganiseerd bij sinterklaasintochten in de provincie. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren, mede daardoor, de overstap gemaakt naar onder meer roetveegpieten.

Kick Out Zwarte Piet hoopt dat ook gemeenten die nog wel werken met zwarte pieten ook de overstap maken. "Ieder kind en volwassene die in Nederland woont heeft recht op een veilige en inclusieve samenleving. Dat is het standpunt van Kick Out Zwarte Piet en steeds meer Nederlanders: de laatste peilingen laten zien dat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders een Sinterklaasfeest wil zonder zwarte Piet. Maar we zijn er nog niet, daarom doen wij een dringend beroep op je om ook dit jaar samen met ons een krachtige stem voor verandering te laten horen", aldus de actiegroep.