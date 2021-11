Sinterklaas niet per boot naar Hoorn door coronavirus: optocht gaat wel door

Sinterklaas komt toch niet per boot de haven van Hoorn binnen. De gemeente geeft 'de gezondheid van de bezoekers' als hoofdreden. De uitgebreide optocht door de stad gaat wel gewoon door.

Beeld uit de filem van de Club van Sinterklaas - Club van Sinterklaas

"Sinterklaas komt op een onbekende plek aan wal en maakt daarna op zijn paardje Ozosnel een uitgebreide rondtocht door de binnenstad van Hoorn. Zo kunnen de kinderen Sinterklaas en zijn pieten goed zien, maar wel op een veilige manier", zo laat een woordvoerder namens de gemeente weten. De intocht was vanwege de coronamaatregelen al eerder aangepast. Om te voorkomen dat mensen alleen mochten komen met een coronatoegangsbewijs, werden de podiumoptredens voor een groot deel geschrapt, maar werd de intocht wél uitgebreid. Andere intochten gaan ook door Gisteren bleek tijdens een rondgang van NH Nieuws/WEEFF dat vrijwel alle andere West-Friese geplande intochten vooralsnog gewoon doorgaan. Alleen de intocht in Twisk is geannuleerd vanwege een corona-uitbraak in het dorp. Alleen in Medemblik is het eerste deel van de intocht in de haven met een coronatoegangsbewijs te bezoeken. In Hoorn start de intocht om 11.45 uur op de Kleine Oost, en eindigt om 14.00 uur op de Roode Steen. Zie hieronder de plattegrond voor de gehele route. Tekst gaat verder onder de foto.

Gemeente Hoorn

Sinterklaasintocht Enkuizen live op televisie Vooralsnog gaat de intocht in Enkhuizen, die morgen plaats zal vinden, gewoon door. Sinterklaas en zijn pieten komen zoals gepland met de boot de Oude Haven binnenvaren. De aankomst is vanaf 13.15 live te zien bij NH Nieuws/WEEFF en is op zowel televisie en website als op Facebook te volgen.