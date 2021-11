Sinterklaastocht Twisk afgelast wegens corona-uitbraak op basisschool de Klaverwoid

De Sinterklaasintocht in Twisk is wegens een corona-uitbraak afgelast, zo meldt de gemeente Medemblik. Volgens ingewijden gaat het om basisschool de Klaverwoid. De school is tot en met maandag gesloten.

De gemeente Medemblik en basisschool de Klaverwoid hebben nog niet gereageerd op de nieuwe uitbraak. Hierover volgt later meer informatie. Sint-Maarten gaat in principe gewoon door.

