Enkhuizen in de startblokken voor ontvangst Sinterklaas: "Groots en blij onthaal!"

Omdat de intocht vorig jaar niet kon gaan, staat Enkhuizen dit jaar twee keer zo hard te popelen: zaterdagmiddag komt Sinterklaas aan in de Oude haven. "Iedereen wil Sinterklaas natuurlijk weer zien, het is het mooiste feest van het jaar. We zijn heel blij dat hij weer deze kant op komt", zegt een blijde Marieke Schooneman van het Sinterklaascomité.

"Het is een extra bijzonder jaar want de haven van Enkhuizen wordt verbouwd momenteel. Dus ik hoop dat Sinterklaas al mijn brieven heeft ontvangen. Hoe hij precies komt, is dus nog even spannend. Maar in ieder geval wordt hij ontvangen bij het Snouck van Loosenhuis", legt Marieke uit. Daarna zullen de Sint en zijn gevolg in een stoet door de stad trekken. De route eindigt op het gemeentehuis. "Er lopen heel veel pietjes mee, ook de balletschool treedt op en DJ Ziggy rijdt mee. Dus het wordt één groot muzikaal feest."

Enkhuizen klaar voor intocht van de Sint - NH Nieuws

De organisatie had dit jaar behoorlijk wat voeten in de aarde. "Er komt altijd meer bij kijken dan je denkt. Het is sowieso heel veel werk om de mensen bij elkaar te krijgen, heel veel vrijwilligers. Door de maatregelen is het extra lastig, het is meeveren en meebewegen." Gisteren lekte het OMT-advies uit over de mogelijke 'lockdown-achtige maatregelen'. Mariekes telefoon stond dan ook direct roodgloeiend: veel mensen wilden van haar weten of de intocht wel doorgang kon vinden, maar volgens haar staan alle lichten op groen. Marieke: "Tenzij de overheid bepaalt dat het toch afgelast moet worden, maar wij zijn er klaar voor!" Ook het spoedoverleg met de burgemeester gisteren stelde haar gerust. "Waarschijnlijk gaan de maatregelen pas later in en heeft het geen invloed op de intocht." Maatregelen Het Sinterklaascomité heeft de nodige maatregelen getroffen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. "Iedereen die meewerkt wordt getest met een zelftest. En zo hopen we in ieder geval de vrijwilligers en de pietjes te beschermen. Als mensen twijfelen om te komen, blijf dan thuis. Het is een doorstroomevenement, maar ik vraag wel iedereen de ruimte op te zoeken bijvoorbeeld aan de De Dijk of aan de Bagijnestraat, waar we verwachten dat de mensenmassa minder groot is."

Live bij WEEFF en NH Nieuws Vanaf 13.15 uur zaterdagmiddag wordt de intocht live uitgezonden op tv bij WEEFF en NH Nieuws. Ook via de website van NH Nieuws en de Facebookpagina's van WEEFF en NH is de intocht van de Sint live te volgen.