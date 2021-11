West-Friese Sinterklaasintochten gaan dit weekend vooralsnog door

Om reden dat het OMT 'lockdown-achtige maatregelen' adviseert, maakte NH Nieuws/WEEFF een rondje langs de gemeenten in West-Friesland, met de vraag of de Sinterklaasintochten dit weekend doorgaan. Na de persconferentie van vrijdagavond zou dat zomaar anders kunnen zijn. "De intochten gaan bij ongewijzigde coronamaatregelen gewoon door. We zullen de situatie in de gaten blijven houden", aldus SED-woordvoerder Carolina Deelen.

Pietjes bij de Sinterklaasintocht in Enkhuizen - Weeff / Peter Goedhart

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert om voor twee weken lang 'lockdown-achtige maatregelen' in te voeren. Ook zou het kabinet er goed aan doen om de zogeheten 2G-regel in te stellen, zo melden ingewijden vandaag aan meerdere media, waaronder de NOS. Het OMT stelt voor om gedurende deze periode onder meer de theaters en bioscopen te sluiten. Ook zouden evenementen geschrapt moeten worden. Daarnaast wordt er geadviseerd om de horeca eerder te sluiten en de maximale groepsgrootte aan te passen. Scholen mogen wel openblijven. Om die reden maakte NH Nieuws/WEEFF een rondje langs de gemeenten, met de vraag of de geplande Sinterklaasintochten doorgaan. Zowel gemeente Hoorn als de SED-gemeenten geven aan dat de intocht vooralsnog doorgaat, mochten de coronamaatregelen na vrijdagavond ongewijzigd blijven. Ook de gemeente Opmeer voorziet geen problemen. "Op dit moment is er geen aanleiding om de Sinterklaasintochten in de gemeente Opmeer te annuleren. De Sinterklaasintochten gaan door", geeft woordvoerder Karin van Baar aan. Bij Marieke Schooneman van Sinterklaascomité Enkhuizen staat de telefoon roodgloeiend sinds het OMT-advies vanmorgen uitlekte. Vooralsnog staan alle lichten gewoon op groen, maar vindt er vanmiddag nog een overleg plaats met de burgemeester.

Sinterklaascomité Enkhuizen reageert op OMT-advies - NH Nieuws

De West-Friese redactie heeft nog geen reactie ontvangen van de gemeenten Medemblik en Koggenland. Als er meer bekend is, wordt bovenstaande bericht aangepast.

