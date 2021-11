Coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot deel Sinterklaasintocht Medemblik

Een deel van de Sinterklaasintocht in Medemblik van zaterdag is voor volwassenen alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. En daarmee is het zover bekend de enige intocht in Noord-Holland waarbij dat nodig is. "We hebben een heel programma, dus moeten wel", vertelt Bert de Jong van Stichting Evenementen Medemblik (STEM) tegen NH Nieuws/WEEFF.

Er ontstond verwarring bij mensen omdat na de persconferentie van vorige week nog werd aangekondigd dat de Sinterklaasintochten niet onder de nieuwe coronaregels vielen. Alleen ligt dat anders in Medemblik, waar niet is gekozen voor een doorstroomevenement. "Het is bij ons een combinatie. Er gaat een uitgebreid programma aan vooraf wat specifiek te zien is vanaf de kade in de haven. Daaroor staat een grote groep mensen langdurig bij elkaar", legt De Jong uit.

Optocht door stad vrij te bezoeken

In overleg met de gemeente is besloten daarom in de Oosterhaven tussen de Schoutensteeg en de Wijdesteeg een evenemententerrein met hekken te maken. Volwassenen mogen alleen naar binnen na controle van het coronatoegangsbewijs. "De optocht die vervolgens door de stad gaat, is wel vrij te bezoeken, omdat die in beweging is. We vragen mensen zich wel aan de basisregels te houden (red, zoals 1,5 meter afstand)."

Ook bij de intocht in Twisk (gemeente Medemblik) op het station van de Museumstoomtram geldt een coronatoegangscheck. "We volgen het advies van de Veiligheidsregio", legt een woordvoerder namens burgemeester Frank Streng uit. "We zullen ook gastheren en -vrouwen beschikbaar stellen om de toegangsbewijzen te controleren."

Negatieve reacties

Op social media kreeg de organisatie al enkele negatieve reacties. "Het is de keuze van mensen om daar wel of niet te staan", zegt De Jong daarover. "We zijn al heel lang bezig met het voorbereiden en willen niet alleen een kale intocht. Als we dat hadden gedaan was het voor sommige mensen ook weer niet goed geweest."



