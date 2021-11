Drie keer te zwaar voertuig over vlotbrug in Noordkop gereden, mogelijk dreigen boetes

Een voertuig met een gewicht van 30 ton is onlangs over een van de drie vlotbruggen in de Kop van Noord-Holland gereden. Dat is drie keer zoveel als is toegestaan. Nu zit op een van de bruggen een bewegingssensor, dat komt mogelijk op alle drie, net als camera's. "Zo kunnen er straks ook boetes komen", zegt Martijn van den Berg van LTO Noord.

Niet zelden rijdt te zwaar verkeer over de vlotbruggen in 't Zand, Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, regelmatig leidt dat ook tot ongelukken. Zo moest eens een te zware vrachtwagen van de Burgervlotbrug worden getakeld en kreeg in 2019 een chauffeur een flinke boete nadat hij drie keer met zijn te zware vrachtwagen over de brug in 't Zand reed.

De brug raakte hierdoor beschadigd. In 2017 vaarde een schip tegen de Burgervlotbrug aan, toen was de brug maar liefst negen maanden buiten gebruik. Ook in 2012 gebeurde dit. Onder meer landbouworganisaties LTO Noord en Cumela pleiten al langere tijd voor een vaste oeververbinding. Maar bij gebrek daaraan, moet op z'n minst beter het gewicht van de voertuigen worden gemeten. Als proef heeft aannemer Waaksaam daarom bewegingssensoren op een van de drie bruggen geplaatst, schrijft Nieuwe Oogst.

"Om welke het gaat, mag ik niet zeggen", vertelt Martijn van den Berg, "maar uit meetrapporten blijkt dat er flinke uitschieters van 18 en zelfs 30 ton zijn. En dat terwijl er maar 9 ('t Zand) of 12 ton (Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug) is toegestaan."

Boetes

Van den Berg: "Als het goed is, worden op alle drie de bruggen sensoren geplaatst, ook met camera. En dan kunnen er mogelijk ook boetes worden gegeven aan bestuurders die met te zware wagens eroverheen gaan. Dat kunnen landbouwvoertuigen zijn, maar ook te zware vrachtwagens. We weten het nu niet; de camera's die er nu hangen mogen niet worden uitgelezen vanwege privacy. Maar als het mensen zijn die hier niet bekend zijn en hun navigatiesysteem zegt dat ze linksaf moeten gaan over de vlotbrug, dan doen ze dat."

En eerlijk is eerlijk: het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld agrariërs die anders kilometers om moeten rijden, het met een iets te zware vracht toch proberen over te steken. "Als de Stolperweg dicht is, is er geen uitvalsweg. Dan moeten ze helemaal via Den Helder of Schoorldam. Waarom kan er geen extra brug bij komen?"

Maar uiteindelijk hoopt Van den Berg dat de vlotbruggen helemaal verdwijnen. "Het zijn fantastische ondingen. Die monumenten leg je maar opzij en dan plaats je vaste oeververbindingen. Wij blijven daarvoor strijden. Hopen en dromen mag toch?"