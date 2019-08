Vrachtwagenchauffeur rijdt drie keer met te zware wagen over vlotbrug 't Zand

'T ZAND - Een vrachtwagenchauffeur is maandag drie keer met zijn te zware truck over de vlotbrug in 't Zand gereden. De derde keer nota bene onder het oog van de politieagenten, en terwijl hij met zijn mobiele telefoon bezig was.

De politie was naar er naartoe gegaan nadat Zandtemmers hadden aangegeven dat een te zware vrachtwagen al twee keer over de bewuste vlotbrug was gegaan. Andere mensen hadden tegen de bestuurder gezegd dat hij dit niet mocht doen, omdat de brug het niet aan kon, maar kennelijk negeerde hij de waarschuwingen.

Precies op het moment dat de agent van bewoners het verhaal stond aan te horen, reed de vrachtwagenchauffeur - terwijl hij bezig was met zijn mobiele telefoon - weer over de brug. Hij is vervolgens direct aangehouden.

Lees ook: Flinke bevalling: Burgervlotbrug na negen maanden eindelijk weer (bijna) open

Er zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt tegen de man. "Voor het drie keer over de brug rijden terwijl de vrachtauto bijna 300 procent zwaarder was als toegestaan", aldus de politie, "het negeren van de geslotenverklaring en het niet handsfree gebruik van de mobiele telefoon."

De brug is beschadigd geraakt door de te zware vrachtwagen. De provincie doet hier onderzoek naar. De schade wordt mogelijk verhaald op de bestuurder van de wagen of zijn werkgever.