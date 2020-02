Burgerbruggers doen uiterste poging om tweede brug bij Burgervlotbrug te krijgen

BURGERBRUG - Al jaren is het voor Burgerbruggers een grote wens: een tweede brug als alternatief voor de vlotbrug. Vanmiddag spreken VVD-Statenleden met bewoners over het vurige verzoek voor een vaste oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal.

Nadat in 2017 de vlotbrug negen maanden buiten gebruik was door een aanvaring, was voor de dorpsraad definitief de maat vol. "Dat nooit meer", vond de dorpsraad toen. "Het wordt tijd dat de provincie over de brug komt."

Vaker buiten gebruik

Het was niet voor het eerst dat de brug niet kon worden gebruikt. De vlotbrug uit 1825 is vaker tijden buiten gebruik door een aanvaring van een schip of schade door te zware vrachtwagens. Voor de bewoners betekent het iedere keer heel veel extra kilometers om alsnog het kanaal over te kunnen steken.

"In de veertien jaar dat ik hier woon is de vlotbrug er drie jaar uit geweest", zei kapster Nancy Tesselaar eerder tegen NH Nieuws. "Voor ondernemers is het een crime." Maar daarnaast loopt het verkeer ook vaak vast, aangezien er maar één rijbaan is. Zwaar verkeer kan er al niet overheen, zodat vracht- en landbouwverkeer veertien kilometer moet omrijden. Proberen chauffeurs het wel, dan gaat het dus regelmatig fout.

Al vaak, bijna 50 jaar zelfs, zijn er pogingen gedaan om naast de vlotbrug een tweede, vaste, brug te laten aanleggen. Telkens leek de provincie letterlijk niet over de brug te willen komen.

Blij met politici

De provinciale VVD-fractie gaat hierover vanmiddag met de bewoners in gesprek. De gemeente is er ook bij, net als vertegenwoordigers van de ondernemers, bewoners en schippers. Tesselaar is blij dat de politici komen kijken. "Ik ga nog een keer uitleggen hoe belangrijk de vaste brugverbinding is voor het dorp en de regio", zegt ze. "Maar ik verwacht er eerlijk gezegd helemaal niets van. Toch moeten we ook deze kans aangrijpen."