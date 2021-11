Ouders mogen niet mee naar zwemles autistische zoon door coronapas: "Ik vind dit niet kunnen"

De ouders van Mayson (6) zijn teleurgesteld omdat ze niet met hun zoon mee kunnen naar zwemles. Beide ouders beschikken niet over een coronapas, maar juist voor hun autistische zoon is zwemmen heel belangrijk. Het zwembad zegt vanwege de overheidsregels geen uitzondering te kunnen maken.

Vanmorgen ging de vader met zoon Mayson naar het zwembad in Hoorn, omdat hij daar zijn wekelijkse zwemles heeft. De ouders zijn niet gevaccineerd. Testen voor Toegang is wel een optie, maar dat zien ze niet zitten."Maar ik ga toch niet elke week mezelf testen?", aldus Kimberley Langereis. "Bovendien kan je niet eens altijd gelijk ergens terecht om te testen." In de auto terug naar huis was Mayson volgens zijn moeder heel erg verdrietig. "Hij wilde opa en oma bellen en vertellen dat hij niet naar zwemles kon." Eenmaal thuis heeft Kimberley het zwembad gebeld, maar zij konden verder niets voor hen betekenen. "Ik verwijt het zwembad niets en begrijp dat ze zich aan de regels moeten houden. Maar ik vind dit niet kunnen. Er zijn ook zwembaden die hier niet aan meewerken." "Sommige kinderen kun je niet alleen naar binnen laten gaan, zonder begeleiding. En deze regels kunnen nog heel lang duren, er is geen oplossing voor de lange termijn. En dat terwijl zwemles voor Mayson echt heel belangrijk is. Deze overheidsregels zijn gewoon niet houdbaar." Volgens haar is de enige oplossing om ouders gewoon naar binnen te laten gaan om hun kinderen in ieder geval te kunnen helpen met omkleden. "Je kunt die kinderen toch niet buiten laten omkleden in de winter en in de kou laten staan?"

Meerdere zwemorganisaties weigeren controles Meerdere zwemorganisaties hebben aangegeven ook niet mee te willen werken aan de controle op de coronapas. Volgens die bonden wordt met de maatregel een grote groep zwemleerlingen buitengesloten. Daarbij vinden ze het praktisch niet haalbaar door grote personeelstekorten. En zijn ze bang dat het voor veel opzeggingen gaat zorgen. Jelly van der Werff - van het betreffende zwembad in Hoorn - zegt in een reactie niet anders te kunnen: de overheid maakt de regels en daar moet de organisatie zich aan houden. Toen de maatregel net bekend werd gemaakt, heeft het zwembad geïnventariseerd om hoeveel ouders het ging. "We dachten, dan vangen wij die kinderen op en begeleiden ze naar het zwembad." Maar al snel bleek dat het om meer ouders en kinderen ging dan verwacht. "Die verantwoordelijkheid kan ik niet op me nemen", aldus Van der Werff. "Bovendien: vindt elke ouder het prettig als vreemde mensen hun kind afdrogen?"

Kimberley Langereis

De moeder van Mayson was niet de enige ouder die verbolgen op de maatregel reageert. "Er waren hele boze ouders, die mij verwijten dat het mijn schuld is als hun kind verdrinkt", zegt Van der Werff. "Mensen hebben heel hard gereageerd en mij wel geraakt." Man en macht Dat deze regel ervoor zorgt dat Van der Werff misschien klandizie verliest, vindt ze vreselijk. "Maar moet ik dan uit eigen commercieel belang de maatregel overtreden? Terwijl het een consequentie is van het besluit om je niet te laten vaccineren." Het is bovendien veel werk voor het zwembad om de regel te handhaven. "Wij werken met man en macht en er worden extra mensen voor ingezet. Ook mensen wiens taak het eigenlijk niet is." Van der Werff's stip op de horizon is het doel van de maatregel: de ziekenhuisbezetting omlaag krijgen. Ze hoopt dat de overheid in de gaten blijft houden of het beoogde effect van deze maatregelen ook echt bereikt wordt. Routine door zwemles Tot die tijd kunnen de ouders van Mayson hem nog niet naar zwemles brengen. En dat is spijtig, want voor hem is zwemmen belangrijk, zegt zijn moeder. Door zijn autisme leert hij met zijn zwemlessen routine. En hij is er volgens haar hard en veel mee bezig. "Hij heeft al moeite met leren en heeft daardoor ook meer lessen dan andere kinderen nodig."

Uitleg aanpassing bericht door redactie NH Nieuws In een eerdere versie van dit verhaal stond als kop 'Autistische Mayson (6) mag zwemles niet meer in: "Waarom krijg ik geen groen vinkje?"'. Dit suggereerde ten onrechte dat Mayson een groen vinkje zou moeten krijgen, terwijl dit voor hem niet van toepassing is. Dat hij het zwembad niet in mocht klopt weliswaar, maar dit betreft een samenloop van de regelgeving en de keuze van de ouders om zich niet te laten vaccineren of zich te laten testen. Het artikel is daarom op 9 november op enkele punten aangepast en verduidelijkt.