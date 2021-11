Haarlems café sluit terras vanwege check coronapas: "Ik wil niet in zo'n wereld leven"

Kim Lemmers van café Spaarne66 gooit haar terras vanaf zaterdag dicht. Ze is namelijk principiëel tegen de coronapas en daarom wil ze ook geen QR-checks uitvoeren bij haar gasten. Dat ze daardoor straks minder inkomsten heeft, neemt ze op de koop toe. "Ik kan mezelf tenminste recht in de spiegel blijven aankijken."

Het is druk vrijdag tijdens de lunch op het terras van café Spaarne66. De gasten genieten van het zonnetje, terwijl Kim ondertussen binnen op haar computer bezig is. Ze is de 'take away'- menukaart maar aan het bijwerken, want dat wordt vanaf morgen weer de realiteit. Om haar heen zijn de tafeltjes leeg, want eerder besloot ze al om haar gasten alleen op het terras te laten plaatsnemen. Daar kon namelijk iedereen komen en gaan en hoefde ze niemand op een QR-code te controleren. Want die QR-code, daar stoort ze zich mateloos aan.

Ze zou gasten zonder QR-code ook om een negatief testbewijs kunnen vragen, maar daar heeft ze ook weinig vertrouwen in. "Ik weet namelijk zeker dat dat straks ook gaat vervallen. We gaan naar een '2G-systeem', dat je op den duur alleen 'gevaccineerd of genezen' ergens binnenkomt."

"Ik wil de QR-code niet checken, omdat ik geen mensen wil uitsluiten. Ik zie het ook als een middel om mensen te dwingen om zich te laten vaccineren. De manier waarop dat nu gaat, vind ik fout. Je moet het uit vrije wil doen, omdat je het gevoel hebt dat het goed is voor je gezondheid en niet omdat het je vrijheid kan geven."

Quote

Liever tafels uit elkaar

In plaats QR-codes checken, had Kim liever gezien dat de tafels weer anderhalve meter uit elkaar moesten worden gezet. Maar daar is niet voor gekozen en nu zit er voor haar gevoel niets anders op dan het terras te sluiten. Inmiddels is ze zo klaar met de hele situatie, dat zij en haar familie hebben besloten om de zaak te verkopen. Er wordt al met een nieuwe eigenaar onderhandeld.

Begrip

De gasten van Spaarne66 vinden het jammer dat ze voorlopig niet meer op het terras kunnen zitten. Een Haarlemse heeft toch veel begrip voor Kim haar keuze. "Ze wil geen mensen uitsluiten en daar heb ik enorm veel respect voor."

Ze zegt zelf ook niet gevaccineerd te zijn en dit zal voorlopig haar laatste bezoek aan een terras zijn. "Ik ga me toch niet iedere keer weer laten testen? Dan ga ik wel naar een park. We worden op een verschrikkelijke manier uit elkaar gedreven op dit moment. Het is triest." Ze stoort zich ook aan het beeld dat het lijkt alsof alleen lageropgeleiden zich niet laten vaccineren. "Ik heb zelf verschillende universitaire studies gedaan."

Vinkje

Haar vriendin is net hersteld van een coronabesmetting. "Ik heb nu dus 'een vinkje'. Maar ik vraag me heel erg af of ik er aan mee wil werken en ik wil dat dus niet. Ik ga niet meer naar het terras, misschien alleen bij bijzondere gelegenheden."

Een andere gast vindt het vooral jammer dat hij niet meer op deze fijne plek kan lunchen. "Het is zo'n mooi centraal punt, met dat bruggetje." Hij snapt dat Kim geen QR-codes wil checken, maar zet er ook zijn vraagtekens bij. "Ik snap dat ze geen politie-agent wil spelen. Aan de andere kant denk ik 'houd het lekker open', dit is nu eenmaal het beleid. We moeten allemaal een beetje meeveren."