QR-code is de druppel voor populair Haarlems restaurant Spaarne66

Het terras onder de luifel zit vol, maar de gasten kunnen ondanks de regen en kou niet binnen lunchen en borrelen. De zussen Kim en Sophie Lemmers van het restaurant Spaarne66 in Haarlem kiezen ervoor niet mee te doen aan de QR-code check en gaan zoals ze het in een brief aan de gasten schrijven 'in zelfgekozen lockdown'. Maar nog rigoreuzer is de beslissing om na 14 jaar hun restaurant in de verkoop te zetten. "De afgelopen twee jaar hebben hun tol geëist", vertelt Kim aan NH Nieuws/Haarlem105.

De zussen Kim en Sophie Lemmers willen geen mensen de deur wijzen 'vanwege een ontbrekend vinkje op de telefoon', zo staat in een brief op social media. In een toelichting vertelt Kim dat ze hoopt dat deze coronamaatregel inderdaad maar één maand duurt. Of dat burgemeester Jos Wienen coulanter wordt in handhaving. Maar ze verwacht dat eigenlijk niet.

Ze schrijft in de brief zelfs dat ze de gemeente ervan verdenkt een lijstje te maken van kritische horeca-ondernemers, waar handhavers dan als eerste langs mogen gaan. 'Op straffe van hoge boets gevolgd door sluiting, worden we dus gedwongen mee te doen en vriendelijk glimlachend uw code te checken.'

Hoepeltje

"We zijn al twee jaar door een hoepeltje aan het springen met die coronamaatregelen en dat eist ook thuis zijn tol", vertelt Kim Lemmers. "En er is meer in het leven dan je werk." Het verkopen van de zaak is ook niet over één nacht ijs gegaan, maar twee maanden geleden hebben de zussen de knoop doorgehakt. "En dat is met pijn in het hart een eind aan onze droom."