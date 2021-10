Dringende oproep kabinet zorgt voor extra Noord-Hollandse opvangplekken asielzoekers

De Commissaris van de Koning is al langere tijd samen met de vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio’s bezig om met een oplossing te komen voor de opvangproblematiek. Vanaf 1 november komen er daarom in Noord-Holland extra noodopvangplekken voor asielzoekers en statushouders.

In Zaanstad worden het komende jaar tot anderhalf jaar tot 400 vluchtelingen opgevangen op een boot. In Alkmaar wordt een voormalig asielzoekerscentrum heropend om daar tot het einde van het jaar 450 vergunninghouders (daarna 280) te huisvesten Op diverse locaties in Amsterdam zijn er plekken gerealiseerd voor vluchtelingen en in Haarlem komt mogelijk een tijdelijke opvang voor 100 tot maximaal 140 asielzoekers op een passagiersschip.

Oproep kabinet

Vrijdag deed het kabinet een extra oproep aan alle commissarissen om op de kortst mogelijke termijn minimaal 100 aanvullende opvangplekken per provincie beschikbaar te stellen voor de periode van drie of vier weken. Dit om de opvanglocatie in Ter Apel te ontlasten en om opvang in sport- en evenementenhallen te voorkomen.

Met gemeenten is er de afgelopen dagen hard gewerkt om die opvangplekken te realiseren. In de provincie Noord-Holland gaan verschillende hotels in de gemeente Haarlemmermeer zorgen voor de noodopvang van circa 100 asielzoekers uit Ter Apel.

Naar verwachting komen daar nog snel andere locaties bij. "Daarnaast blijft het van groot belang dat we met gemeenten opvanglocaties realiseren voor de langere termijn om ook langdurig oplossingen te bieden voor de opvangproblematiek", aldus Pestman tegen NH Nieuws.