Raad weer bijeen over asielopvang na coalitieval: wat gebeurde er tot nu toe?

De Alkmaarse gemeenteraad komt vanavond opnieuw bijeen voor een extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers en Afghaanse evacués. Een beladen onderwerp: toen de raad op 2 september zou praten over extra asielopvang, viel de coalitie na een motie van wantrouwen.

Hoe dit verder gaat, is voor nu alleen maar gissen. Nu eerst over naar de orde van de dag. Vanavond gaat de raad in gesprek over de opvang van Afghaanse evacués en asielzoekers, nadat oud-coalitiepartijen PvdA en GroenLinks hier opnieuw een verzoek voor indienden. Ook zal er worden gesproken over de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan open te stellen voor de huisvesting van 450 statushouders.

Hun taken werden herverdeeld en VVD, CDA en D66 willen het liefst het laatste half jaar tot de verkiezingen als 'kerncoalitie' verder. Ook hebben ze laten weten open te staan voor gesprekken met één of meerdere partijen die 'toe zouden willen treden tot het college dat nu door de kerncoalitie gevormd wordt'. Een gesprek met de OPA-fractie staat al ingepland.

Een motie van wantrouwen in het gemeentebestuur is - anders dan in de Tweede Kamer - nooit gericht tegen een raadslid, alleen tegen wethouders. In dit geval ging het om Cristian Braak (GroenLinks) en Paul Verbruggen (PvdA). Hoewel VVD, CDA en D66 aangaven niet van de wethouders te verwachten dat zij hun ontslag zouden indienen, gebeurde dit een aantal dagen later toch .

Hierop dienden VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen in . OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) en de SeniorenPartij steunden de motie, waarmee een meerderheid van de raad achter de motie stond en de coalitie viel. Hierna werd, nog voordat het onderwerp asielopvang inhoudelijk was besproken, besloten op dat moment niet verder te vergaderen.

Evacuee, asielzoeker of statushouder?



In dit artikel gaat het over evacués, asielzoekers en statushouders. Hieronder een korte uitleg van ieder begrip:

Asielzoekers: mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar bij wie nog niet is besloten of hun verzoek wordt gehonoreerd.

Afghaanse evacués: mensen die de afgelopen weken uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Hierbij gaat het zowel om Nederlandse Afghanen die bijvoorbeeld op familiebezoek waren, als om Afghanen die zijn geëvacueerd omdat ze na de machtsovername van de Taliban gevaar lopen in hun thuisland. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze hebben gewerkt als tolk voor Westerse landen tijdens de missie in Afghanistan. Wanneer het om de tweede categorie gaat, betekent het dat ze in Nederland de asielprocedure ingaan.

Statushouders: mensen van wie hun asielaanvraag is goedgekeurd omdat is vastgesteld dat hun thuisland gevaarlijk is (voor hen). Deze mensen krijgen een verblijfsvergunning (status) voor vijf jaar en mogen in Nederland wonen en werken. Als de situatie in hun thuisland in die vijf jaar verbetert, kan het zijn dat ze alsnog terug moeten. Verbetert de situatie niet? Dan kunnen ze na die vijf jaar een Nederlands paspoort aanvragen.