Psychotherapeut: "In de ban van een gedetineerde raken is niet zo verwonderlijk"

In het Justitieel Complex Zaanstad was het gisteren weer raak: een medewerker is ontslagen omdat ze een relatie had met een gedetineerde. Een dag eerder werd duidelijk dat een rechtsbijstandsmedewerker orale seks had met een gedetineerde. JC Zaanstad is lang niet de enige gevangenis waar zulke verhoudingen ontstaan, zegt psychotherapeut Carolien Roodvoets. "En dat is niet zo verwonderlijk", vertelt ze aan NH Nieuws.