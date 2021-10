Petitie voor traditionele intocht van Sinterklaas in Amsterdam

Moet er in Amsterdam een intocht komen van Sinterklaas in een stadion in Zuidoost of toch maar liever met de stoomboot over de Amstel naar het Scheepvaartmuseum? Met die vraag is Amsterdammer Menno Köhler en de groep Beste Vrienden van Sinterklaas een website gestart. Op sinterklaasinamsterdam.nl worden mensen en bedrijven opgeroepen het plan te steunen om alsnog een ouderwetse intocht te organiseren.

De intocht houdt Köhler, oud-vrijwilliger van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam, flink bezig sinds vorige week bekend werd dat de intocht niet doorgaat en wordt verplaatst naar de Johan Cruijff Arena. Hij deelde een video op zijn Instagrampagina waarin hij in tranen zijn frustratie deelde over de stichting. Hij stapte op omdat de traditionele intocht wordt afgelast en de vrijwilligers hier niet goed in zijn betrokken.

Halsema mediator

Vandaag liet burgemeester Halsema weten te gaan bemiddelen om te kijken of ze de gemoederen weer tot bedaren kan brengen. D66 en CDA stelden in de gemeenteraad vragen over de kwestie.

Halsema zei daarop dat ze morgen als "mediator" in gesprek gaat met de organisatie. "Om te kijken of ik kan helpen de onrust te verminderen en te zorgen dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden."

Over dat Halsema de onrust kan verminderen is Köhler is niet erg optimistisch. “Ik heb vanmiddag naar de gemeenteraad gekeken om alles aan te horen. Halsema moet natuurlijk zeggen dat ze er vertrouwen in heeft, dat snap ik ook wel. Maar ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat er nog een vorm gevonden wordt met de huidige voorzitter en de vice-voorzitter. De Johan Cruijff Arena is geen optie. Ze moeten dan het hele grasveld afdekken, want het paard mag daar niet over heen lopen."

Het nieuwe initiatief is Köhler gestart met oude leden van het kaderteam. "Er zijn een hele hoop oud vrijwilligers en bestuurders die zeggen te willen helpen, maar niet als de voorzitter en vice-voorzitter nog aanwezig zijn. We willen ervoor zorgen dat er weer een intocht kan komen. Dat de stoomboot over de Amstel naar het Scheepvaartmuseum vaart. Als het aan mij ligt dan doen we het zoals het altijd is geweest met een optocht over het water en over het land.”