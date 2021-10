Halsema gaat bemiddelen bij Stichting Sinterklaas: "Linksom of rechtsom, willen een intocht"

Het is onrustig binnen de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Burgemeester Halsema gaat nu kijken of ze de gemoederen weer tot bedaren kan brengen.

Halsema

Een aantal vrijwilligers keerde het jaarlijkse kinderfeest al gefrustreerd de rug toe. De verbazing bij hen was groot toen de stichting onlangs bekend maakte geen ouderwetse intocht te kunnen organiseren, maar in plaats daarvan een alternatief te hebben bedacht voor in de Johan Cruijff Arena. D66 en CDA stelden vanmiddag in de gemeenteraad vragen over de kwestie. Burgemeester Halsema zei daarop dat ze morgen als "mediator" in gesprek gaat met de organisatie. "Om te kijken of ik kan helpen de onrust te verminderen en te zorgen dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden." Halsema vertelde dat van de 180.000 euro subsidie reeds 80 procent aan de stichting is uitgekeerd en dat als er extra geld nodig is voor een intocht in de Arena, de gemeente zal bijspringen. Halsema: "Eén: we willen dat er een intocht is, linksom of rechtsom, of die nou in de Arena is of elders, en we willen dat het feestelijk en vrolijk is en dat onze Amsterdamse kinderen een geweldige dag hebben."

Quote "Het heeft er wel alle schijn van dat wij toch nog naar een alternatief zullen moeten uitwijken" burgemeester halsema ziet een traditionele intocht somber in

In de raad bestaan er twijfels of een middagvullend programma in de Arena de aandachtsspanne van de kleinste Amsterdammertjes doorstaat, maar volgens de burgemeester lijkt dat door de huidige coronamaatregelen toch onvermijdelijk.



"We hopen dat er de komende weken verdere versoepelingen optreden, maar zoals het er nu naar uit ziet, weten we dat pas begin november. Natuurlijk zal ik daar met het bestuur over praten maar het heeft er wel alle schijn van dat wij toch nog naar een alternatief zullen moeten uitwijken dit jaar en dan hopen we maar dat dat echt het allerlaatste jaar is."