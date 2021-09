Hoorn zet Sinterklaasintocht door: "Nu al afblazen is niet wenselijk"

De ondernemersvereniging in Hoorn verwacht dat Sinterklaas op 13 november, net als vroeger, gewoon zal aankomen in de haven van Hoorn. "We willen de stoomboot niet missen, dus tuigen we m alvast op!", aldus een enthousiaste organisator Edith Hartog.

De organisatie vergt veel voorbereiding van tientallen, misschien wel honderden vrijwilligers."Dat doe je niet in een week." Daarom heeft Edith besloten om gewoon alles op alles te zetten.

"In het allerbeste geval gaat het door zonder coronabeperkingen. En in het slechtste geval moeten we het afblazen, omdat we niet aan de regels kunnen voldoen", vertelt Edith.

Ze zijn er aan toe

"Sinterklaas is nou typisch zo’n feest waar mensen een heel jaar naar uitkijken." Volgens Edith is het meedoen aan deze intocht voor vele vrijwilligers een wezenlijk onderdeel van hun leven. Vrijwilligers kijken er halsreikend naar uit.

En dat geldt ook voor de ondernemers in de stad die weer behoefte hebben aan wat reuring in het centrum. Zo is Edith ook al bezig met het organiseren van een kerstmarkt in Hoorn.

"Nu lijkt het dat we zachtjes weer de goede kant op gaan en publieksevenementen in de buitenlucht weer kunnen. Maar dat moet wel voorbereid worden, anders heb je straks echt niks."

Ook onzekerheid en vragen

Voor sommige Sinterklaascomités is er nog te veel onduidelijkheid over de regels voor de Sinterklaastochten en wachten het daarom nog even af. Zo is er in Bovenkarspel nog geen definitief besluit.

Bij het comité in Enkhuizen heersen er nog vragen. "De maatregelen zijn nu veranderd. Zo is in principe de anderhalvemeterregel komen te vervallen. Ik ben benieuwd wat dit voor ons betekent", laat Marieke Schooneman van het sinterklaascomité uit Enkhuizen weten.