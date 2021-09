Streep door intocht Sinterklaas in Velserbroek en Driehuis: "Gaan geen scheidsrechtertje spelen"

Er komt opnieuw geen intocht van Sinterklaas in Velserbroek en Driehuis. Voor de organisatie, Dorpsvereniging Velserbroek, zijn de coronaregels te grillig en daarmee de risico's voor de vrijwilligersorganisatie te groot. "De boodschap voor de kinderen is hard", zegt Jacqueline Staats van de organisatie.

De klassieke Sinterklaas-intocht speelt zich grotendeels af in de Dorpskerk van Driehuis en sporthal Het Polderhuis in Velserbroek. Dat betekent dat bezoekers alleen toegang kunnen krijgen met de CoronaCheck-app.

Er is veel onzekerheid bij sinterklaascomités over de regels voor klassieke Sinterklaasintochten. Sommigen denken erover na de intocht helemaal niet door te laten gaan. Lees het hele verhaal hier .

"We gaan niet als scheidsrechter bij de deur staan om te vertellen dat kinderen niet met hun ouders naar Sinterklaas kunnen", vertelt Jacqueline Staats van het organiserende Dorpsvereniging Velserbroek. "De Sint is er namelijk voor iedereen."

Staats organiseerde voor Velserbroek al dertien keer de intocht. Ze realiseert zich goed dat de klap opnieuw hard zal zijn voor de kinderen. "Het is zo vreselijk zonde. De laatste keer was in 2019, veel kinderen zullen zich dat nu al niet meer herinneren. En de vrijwilligers, de pieten, bellen normaal gesproken ook rond deze tijd om samen de organisatie op te pakken. Die mensen zien we ook al twee jaar niet."

De organisatie ziet geen mogelijkheden voor een alternatieve intocht. "We zijn een vrijwilligersorganisatie, dus om bijvoorbeeld digitaal iets te regelen is gewoon te complex en te duur. En een intocht buiten brengt in Nederland ook risico's met zich mee. Alles moeten we zelf financieren met hulp van inwoners en winkeliers."