Alkmaarder (17) gearresteerd voor betrokkenheid steekpartij kermis Hoogkarspel

Een tweede verdachte is aangehouden die mogelijk betrokken is bij een steekpartij op de kermis in Hoogkarspel. De 17-jarige jongen uit Alkmaar zit sinds gisteren vast voor verhoor. Eerder meldde de politie dat getuigen niet wilden praten over wat er precies is gebeurd.

In de nacht van 23 september werd een jongen (15) van zijn fiets getrokken op de Noordervoert. Twee mannen vielen hem naar verluidt aan en mishandelden hem met vermoedelijk een mes. De jongen raakte gewond. De mannen gingen er daarna op de fiets van het slachtoffer vandoor. Het slachtoffer is zelf naar de ambulancepost gelopen met verwondingen aan zijn hoofd en inmiddels is hij thuis om te herstellen. Op 29 september, werd al een 18-jarige man uit Venhuizen aangehouden. Deze man zit sinds zijn aanhouding vast. De politie deed daarvoor al een oproep om dat het verhoren van getuigen stroef verliep. Naast deze zware mishandeling, werden er in dat weekend ook twee agenten mishandeld in Hoogkarspel, bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Op 13 oktober beslist de rechtbank of de 17-jarige verdachte langer vast blijft zitten. Het onderzoek van de recherche gaat verder.