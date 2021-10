Zandvoortse boulevard Paulus Loot nu echt in nieuw jasje

De eerste stenen van de verouderde boulevard Paulus Loot in Zandvoort zijn er uitgeschept en daarmee is de herinrichting begonnen. De hele boulevard aan de zuidkant van Zandvoort wordt in een nieuw jasje gestoken en volgend voorjaar moet die klaar zijn voor als het nieuwe zomerseizoen begint.

Met het nieuwe ontwerp verdwijnen er 220 parkeerplaatsen aan de zee-zijde van de boulevard. Ondernemers maakten zich zorgen over hun bezoekers die volgens hen graag op de boulevard parkeren voor een kopje koffie of een lunchafspraak. Maar deze parkeerplekken worden gecompenseerd op parkeerterrein De Zuid, achter de boulevard en dit zou volgens de gemeente met alle doorgangen naar dit parkeerterrein, geen probleem moeten zijn.

Ook was er wat tumult over de bankjes in het ontwerp. Deze stonden zo ingetekend dat het wandelend publiek voor de bankjes langs zou lopen en daarmee was het vrije uitzicht over zee weggenomen. De gemeente heeft daarom besloten om een enquête onder de bezoekers te houden en daarop volgend is het aantal bankjes met vrij uitzicht over de zee uitgebreid van 4 naar 7 en is het aantal banken in de groenstroken teruggebracht van 7 naar 5. Daarnaast zijn er nog 2 banken toegevoegd direct aan de zeereep.

Fietsverkeer

Ondanks dat de werkzaamheden vandaag zijn begonnen, is het nog niet duidelijk wat er precies met het fietsverkeer gaat gebeuren. Het oorspronkelijke plan was om fietsers en voetgangers een prominente plek te geven op de boulevard en auto's te gast te laten zijn.

Fietsers mochten, in tegenstelling tot nu, in beide richtingen over de boulevard rijden. Maar de gemeenteraad stak daar toch een stokje voor, omdat het onveilig zou zijn om het fietsverkeer richting noord, over de boulevard langs geparkeerde auto's te laten rijden.

Provincie Noord-Holland, die een deel van de herinrichting subsidieert met 8 ton, wil dat de boulevard toegankelijk is voor fietsverkeer uit beide richtingen. Als dit niet gebeurt, wil de provincie de subsidie terugtrekken. Volgende week dienen 6 partijen in de gemeenteraad van Zandvoort een motie in, om voor het nieuwe jaar tot een oplossing te komen en daarmee de subsidie veilig te stellen.