Heibel over nieuwe bankjes Zandvoortse boulevard: "Ze moeten naar voren!"

Opnieuw is de herinrichting van de boulevard Paulus Loot onderwerp van een pittige discussie in Zandvoort. Was er eerder onenigheid over het aantal parkeerplaatsen , nu draait het allemaal om de positie van een paar nieuwe bankjes. Die komen op de verkeerde plek te staan, vinden veel Zandvoorters. De herinrichting dreigt nu vertraging op te lopen, vreest de wethouder.

En zeg je bankjes in Zandvoort, dan zeg je George Brouwer. Eerder maakte de Zandvoorter zich druk om het beeld van de oude visserman op een bankje , van kunstenaar Kees Verkade. Dat was verkeerd teruggeplaatst door de gemeente en werd, mede dankzij George, weer op de juiste plek gezet. Wat vindt hij van de positie van de nieuwe bankjes aan de boulevard?

De schop zou in het najaar de grond ingaan. Na vele overleggen met omwonenden , zag het er eindelijk naar uit dat de boulevard heringericht zou worden. In maart ging de raad van Zandvoort akkoord met het voorlopig ontwerp. Vervolgens werd aan de boulevard een proefvak aangelegd, om een indruk te geven hoe het er straks uit zal gaan zien.

Wethouder Raymond van Haeften is niet blij met de discussie over de bankjes. Hij vindt dat alle Zandvoorters, en dus ook de lokale politici, ruim voldoende de tijd hebben gekregen om op de ontwerptekeningen te reageren. Bovendien gaat het om slechts zeven bankjes, de rest van de zitplaatsen komen wél tegen het duin aan te liggen. Hij vreest dat de herinrichting nu vertraging oploopt, omdat de tekeningen weer aangepast moeten worden en de raad zich er opnieuw over moet gaan buigen. Mogelijk kan de schop dan pas in het najaar van 2022 de grond in.

'Even de tekening aanpassen, geen vertraging'

Volgens Belinda Göransson van de VVD maakt de wethouder zich onnodig zorgen. Ze diende samen met de PVV, OPZ en GBZ de motie 'Een Vrije Horizon' in om de bankjes te laten verplaatsen. "Op een tekening ziet het er altijd mooi uit, maar in de praktijk ziet het er dan toch weer anders uit. Het is volgens mij nu gewoon een kwestie van een bankje 'van hier naar daar' tekenen in het ontwerp. Het hoeft echt niet meer langs de raad, van vertraging is dus geen sprake."

Enquête

In overleg met de partijen heeft de wethouder nu besloten om een enquête te houden onder de gebruikers van de houten bank in het proefvak. Die kunnen straks via een QR-code een vragenlijst invullen. Uiteraard voor de toeristen ook in het Engels en Duits. Die enquête moet dan snel uitsluitsel geven of de bank nu wel of niet op de goede plek staat. Voor 1 juli, want dan kan de aannemer nog op tijd alle spullen bestellen. Op deze zonnige zaterdag zitten er al best wat mensen op de nieuwe houten bank. Wat vinden zij, naar voren verplaatsen of lekker laten staan?