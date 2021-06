Opknapbeurt boulevard op losse schroeven: provincie vindt ontwerp onveilig

De provincie Noord-Holland heeft gedreigd een toegezegde subsidie van ruim acht ton in te trekken voor het herinrichten van de boulevard Paulus Loot in Zandvoort-Zuid. De gemeenteraad van de kustplaats krijgt vier weken de tijd het ontwerp aan te passen en anders trekt Noord-Holland de bijdrage definitief in. En zonder die 810.698 euro komt er geen opknapbeurt.

De provincie is het niet eens met een aanpassing die de gemeenteraad heeft bedongen in het ontwerp voor de boulevard. Het oorspronkelijke plan was om fietsers en voetgangers een prominente plek te geven in het gebied en auto's te gast te laten zijn. Fietsers mochten, in tegenstelling tot nu, in beide richtingen over de boulevard rijden.

Onveilig

Daar stak de gemeenteraad een stokje voor. Een meerderheid beargumenteerde dat het juist onveilig zou zijn voor fietsers in de richting van het dorpscentrum. Auto's die hun parkeerplek verlaten, zouden tegemoetkomende tweewielers niet goed kunnen zien. Noord-Holland verschilt daarover van mening en vindt deze aanpassing juist onveilig. Zij geeft de gemeenteraad vier weken de tijd deze terug te draaien of een andere oplossing te vinden.

Mocht de gemeenteraad vasthouden aan haar eigen plan voor het fietsverkeer, dan moeten de raadsleden op zoek naar ruim 800.000 euro om het gat in de begroting van het plan te dichten, waarschuwt wethouder Raymond van Haeften.

Gevaarlijke situaties

Zandvoort en de provincie Noord-Holland liggen de laatste tijd vaker met elkaar in de clinch over verkeersveiligheid. Zij steggelen ook over het gebruik van een toegangsweg van het circuit. De toegangsweg kruist met een busbaan en een fietspad en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, meent de provincie. Zij vindt dat de gemeente een kruising neer moet leggen op weg naar de provinciale weg. Hierover is een rechtszaak aangekondigd door de provincie.