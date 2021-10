Polsbandje voor barhoppers: niet elke gemeente ziet er heil in

Gemeenten mogen polsbandjes geven aan mensen die een geldig coronatoegangsbewijs hebben. Dit liet demissionair minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie deze week weten. De polsbandjes moeten het voor horeca-ondernemers makkelijker maken om te zien of iemand een geldige QR-code heeft. Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat gemeenten verschillend denken over het inzetten van de polsbandjes.

De horeca-ondernemers in de gemeente Zaanstad willen ook graag de coronabandjes gaan gebruiken. De gemeente staat daar positief tegenover: al is er nog niets definitief, de plannen staan wel al in de steigers.

In Alkmaar werd vorig weekend al een alternatief uitgeprobeerd voor het scannen bij de deur. Daar kregen mensen een waterbestendige stempel of een polsbandje.

Volgens de gemeente zullen er meerdere beveiligers rondlopen en -fietsen en zijn ook de boa's op pad met een poster waarop de werking van het scanpunt en de stempels beschreven staat.

Stamcafé

Als een gemeente de polsbandjes willen gebruiken, mag dat alleen in bepaald gebied. Daarom heeft de gemeente Heemskerk voorlopig besloten om de bandjes links te laten liggen. "In goed overleg met de horecaondernemers hebben we besloten om geen gebruik te gaan maken van de polsbandjes. Het is niet haalbaar om een gebied af te sluiten. Daar is de horeca te verspreid voor", legt woordvoerder Lisette Brom uit.

Ook in Beverwijk moet je voorlopig nog een QR-code op je telefoon of papier laten zien. Volgens woordvoerder Loes Hekkens wacht de gemeente nog een voorstel van de horeca af. "We hebben overleg gehad met de ondernemers en we wachten af met welk voorstel ze komen." Ze denkt niet dat de bandjes voor Beverwijk de oplossing zijn. "In Beverwijk hebben mensen een stamcafé en hop je niet van kroeg naar kroeg. Dan is zo'n bandje misschien niet zo nodig."

Keus aan horeca zelf

Gemeente Haarlemmermeer wil graag van horeca-ondernemers zelf weten of ze willen werken met toegangsbandjes. "Als zij polsbandjes willen, gaan we samen kijken hoe we dat het beste kunnen faciliteren", laat de gemeente weten. Horeca-ondernemers hoeven overigens niet voor de kosten op te draaien. "Bekostiging vindt plaats uit de door het Rijk toegezegde middelen."