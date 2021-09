Proef met bandjes voor uitgaanspubliek in Hoorn: 'Fijn voor ondernemers en bezoekers'

Aanstaande zaterdag is het voor uitgaanspubliek in Hoorn bij wijze van experiment mogelijk om een polsbandje te krijgen, zodat niet bij iedere kroeg het coronatoegangsbewijs hoeft te worden getoond. Als de proef een succes blijkt, zijn gemeente en horeca van plan de bandjes volgend weekend op vrijdag en zaterdag uit te delen.

Het mes snijdt aan twee kanten, zegt burgemeester Jan Nieuwenburg in een persbericht. "We hopen ondernemers met dit controlepunt te ontlasten. Daarnaast is het voor bezoekers van de horeca ook fijn dat je de QR-code maar één keer kan laten zien."

