Handhaving terras is lastig: gemeente Hoorn gaat posters verspreiden

Wanneer hij gasten aanspreekt, proeft Wiese weinig begrip voor de regels. Zo werd bij een van de kroegen op de Roode steen een serveerster bedreigd toen ze een bezoekers vertelde dat hij niet mocht gaan zitten. "De gastvrijheid is weg en we verliezen de sympathie van de gasten."

Volgens Wiese is het vooral moeilijk om de gasten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. "Ik moest van een BOA een oma met haar twee kleinkinderen van het terras wegsturen, omdat ze geen gezin zouden zijn. Wie ben ik om dat te beweren? Dat is niet te controleren."

"Ik heb al een aantal keer BOA's op mijn terras gehad en ik merk dat we er niet altijd uit komen samen, dus het was tijd om om tafel te gaan." licht Hoornse voorzitter Frank Wiese toe.

Volgende week is de wenperiode voorbij en gaat de gemeente Hoorn boetes uitdelen op terrassen waar gasten de regels overschrijden. Daarom wilden de Hoornse horeca om tafel met de gemeente om opheldering te krijgen over de protocollen.

Familietafels

Volgens de gemeente Hoorn was het goed om even om tafel te gaan, vertelt woordvoerder Marieke van Leeuwen. "We merkten dat de regel die zegt dat personen uit een huishouden wel samen aan de tafel mogen zitten, nogal veel wordt weggewuifd. Laat ik het zo zeggen: Hoorn heeft er ineens een hoop woongroepen bij en ik begrijp dat dat moeilijk te controleren is."

De gemeente Hoorn erkent dat het een lastige opdracht is, maar het is toch echt aan de ondernemers om de orde te bewaren, onderstreept woordvoerder Marieke van Leeuwen. "Het is de keuze van het Rijk om aan te sturen op individuele verantwoordelijkheid. Bij excessen staan de BOA's paraat, maar verder is het aan de horecaondernemer om te zorgen dat de regels worden nageleefd."

Samen sterk

De horecaondernemer moet dus handhaven, maar de gemeente biedt wel een handreiking: Zo gaat de gemeente een campagne starten om de regels duidelijk te communiceren. Er komen posters bij de horecabedrijven te hangen en de gemeente gaat het met haar inwoners communiceren. "Dat is voor ons heel belangrijk, reageert Wiese, "zo zien de gasten dat wij ze de regels niet opleggen, maar dat wij ook gewoon maar landelijke richtlijnen volgen. Zo doen we het samen met de gemeente in plaats van voor de gemeente."