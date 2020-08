Tot 1 november grotere terrassen in Hoornse binnenstad

HOORN - De grotere terrassen in de binnenstad van Hoorn mogen in ieder geval tot 1 november blijven staan. Dat heeft het college van B en W gisteravond besloten. Ook het verbod voor gemotoriseerd verkeer na 12.00 uur blijft tot die datum van kracht

Door de coronacrisis mochten de Hoornse horecazaken hun terras uitbreiden van 1 juni tot en met 1 september. In een motie had de volledige gemeenteraad op 23 juni al opgeroepen om de uitbreiding te verlengen. Hier is door het college gehoor aan gegeven.

Met de verlenging wil de Hoornse gemeente de horeca-ondernemers steunen. Later dit jaar volgt er, afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, een nieuw besluit over de verlenging na 1 november.