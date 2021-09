Gemeente Haarlem overweegt polsbandjessysteem bij opening nachthoreca

De gemeente Haarlem overweegt om een polsbandjessysteem in te voeren als de horeca ook in de nachturen weer geopend zal zijn. Dat zei burgemeester Wienen in gesprek met NH Nieuws en Haarlem105.

Vanaf zaterdag is de horeca verplicht om bezoekers aan de deur controleren op een coronapas en de gemeente gaat erop toezien dat dit echt gebeurt.

Nu heeft zo'n systeem met polsbandjes geen zin, volgens Wienen. "Maar zodra de openingstijden veranderen, dan gaan we daarnaar kijken." In Alkmaar beginnen ze dit weekend al met dergelijk systeem.

Vanaf komende zaterdag zet de gemeente meer handhavers in om te controleren of horecaondernemers zich aan de regels houden. Wienen: "De handhaving is er niet op gericht om op zoek te gaan naar overtredingen, maar we gaan het zeker controleren. En als ondernemers niet serieus met de maatregelen omgaan, dan treden we op."

Sancties

Bedrijven die overduidelijk niet van plan zijn om zich aan de regels te houden, riskeren een boete of sluiting volgens de burgemeester. "We controleren of de horeca consequent met de maatregel omgaat. Is dat niet het geval, dan volgen er sancties."

Het rijk trekt 45 miljoen euro uit voor controle rondom de coronapas. Welk percentage van dat bedrag naar Haarlem gaat, is volgens Wienen nog niet bekend. "Het wordt via de veiligheidsregio verdeeld op basis van het aantal horecagelegenheden. We vermoeden dat Haarlem toch wel enkele tonnen zal krijgen."