Haarlemse politiek verdeeld over coronapas: "Mensen worden niet meer gelijk behandeld"

De Haarlemse horeca gaat bezoekers vanaf aanstaande zaterdag aan de deur controleren of ze gevaccineerd, getest of genezen zijn. Een maatregel die niet alleen bij horeca en burgers gevoelig ligt, maar ook binnen de Haarlemse politiek zorgt voor een splitsing. Partijen zijn verdeeld en vragen zich af hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden. Aankomende vrijdag is op verzoek van een aantal partijen hierover een extra raadsvergadering ingelast.

Onder andere TROTS Haarlem, SP en Jouw Haarlem hebben de spoedvergadering aangevraagd. Zo vraagt Sander van der Raadt van TROTS Haarlem zich af hoe de gemeente de nieuw opgelegde maatregel van Den Haag wil gaan uitvoeren. "Het lijkt ons heel lastig, vooral ook als je hoort dat mensen op het terras zonder corona-check-app niet naar de wc kunnen." Als het aan hem ligt wordt de maatregel van tafel geveegd in Haarlem. "Het gaat ons er ook om dat mensen door deze maatregel niet meer gelijk behandeld worden", stelt Van der Raadt.

Ook Moussa Aynan van Jouw Haarlem vindt de uitvoerbaarheid een lastig punt en wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe ze dat gaan doen. "Wij zijn niet gevoelig voor de krokodillentranen van de horeca als het gaat om een check aan de deur. Zoiets doen ze al jaren, dus dat lijkt me geen probleem. Maar we zijn wel benieuwd naar hóe dat gaat gebeuren. Het Rijk heeft hiervoor 45 miljoen euro beschikbaar gesteld, wat zien we daarvan terug in Haarlem?"

Testlocatie

Anne Feite Bloem van de SP wil vooral dat de toegankelijkheid van de horeca makkelijk wordt gemaakt voor de ongevaccineerden, door middel van een testlocatie in de stad. "Nu is er één in het Reinaldapark en één in de Waarderpolder, dat is toch ver weg. Het zou mooi zijn als het zo geregeld kan worden dat mensen zich even snel in de stad kunnen laten testen."

De burgemeester voert deze week gesprekken met de horeca over het uitvoeren van de nieuwe maatregel en zal daar vrijdag tijdens de extra ingelaste vergadering uitleg over geven aan de Haarlemse gemeenteraad.