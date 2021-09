Haarlemse horeca kampt met personeelstekort: "Ze zijn bij de GGD gaan werken"

Meerdere restauranteigenaren in Haarlem hebben op dit moment een personeelstekort dat zo groot is dat ze genoodzaakt zijn om hun zaak een aantal dagen per week te sluiten. Het is volgens hen op dit moment niet te doen om het rooster rond te krijgen.

Het is een probleem dat hij ook bij zijn collega's tegenkomt. "Overal waar je komt is wel een vacature vrij. Of dat nou in de bediening, de keuken of de afwas is. Ik ben zelf al heel lang op zoek naar een kok en afwassers en er reageert bijna niemand. Degene die wel reageren hebben een uitkering en zijn niet serieus, of ze vragen te veel salaris. Het wordt heel moeilijk zo."

Hij zegt dat het een moeilijk verhaal is. "Het ziet ernaar uit dat er weer een kok weggaat die voor heel veel centjes in Amsterdam kan werken. Daarom zijn we maandag dicht en op dinsdag en woensdag overdag al dicht. En het ziet ernaar uit dat we dan ook donderdag overdag dicht moeten."

Tapasrestaurant El Pincho opent vandaag later dan normaal. "Als het even kan dan ben ik iedere dag rond een uur of tien à elf open", zegt eigenaar Paul van der Werff. "Maar ik heb niet genoeg mensen. Het tekort begint structureel te worden. En dat is niet alleen bij ons het geval."

Ook bij strandpaviljoen Parnassia aan Zee speelt het personeelstekort. "Het is drama", vertelt een medewerker. Ook hier is een deel van het restaurant op sommige dagen gesloten. "Het is altijd wel lastig in september, omdat iedereen dan weer naar school gaat of de studie weer is begonnen. Maar het tekort is nu nog net even groter doordat horecapersoneel bij de GGD is gaan werken."

Spaarne66 is vandaag de hele dag gedwongen om de deuren dicht te houden. "We krijgen het niet rond", vertelt eigenaar Kim Lemmers. "Op de dinsdagen is dat al een tijdje zo en sinds kort moeten we ook op woensdag gesloten blijven."

'Horeca minder leuk'

Lemmers denkt dat het nu ook lastiger is om vakkrachten binnen te halen, omdat het volgens haar de afgelopen periode minder leuk was om in de horeca te werken. "We stonden achter een luikje eten te verkopen en nu komen er weer nieuwe maatregelen aan. Ik begrijp dat mensen dan iets anders gaan doen. Ik heb er daarom ook niet veel vertrouwen in dat het probleem snel wordt opgelost."

De eigenaar van El Pincho heeft er wel vertrouwen in dat mensen zich weer gaan interesseren voor het horecavak. "Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want", zegt hij, "het blijft gewoon een verschrikkelijk mooi vak."