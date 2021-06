Horeca in binnenstad wil ook na coronacrisis groter terras

Je struikelt er bijna over in de binnenstad van Haarlem: terrasjes. Vanwege de coronacrisis mogen cafés en restaurants van de gemeente tijdelijk extra stoeltjes en tafels buiten zetten om meer omzet te draaien. Als het aan de ondernemers ligt, dan blijft dat ook na de coronacrisis zo.

Op het terras van een crêpe-shop in de Kruisstraat zijn er zo’n tien tafels bijgezet. De twintig man extra die daar aan kunnen zitten, zorgen voor ongeveer een verdubbeling van de omzet. "Normaal mogen wij maar drie tafeltjes kwijt dus op deze manier pakken we er een hoop bij", zegt uitbater Lisa Arents. "We hopen dat in ieder geval deze zomer ons terras zo groot mag blijven, zo kunnen we het financieel dragelijker maken."

Meer dan vijf jaar

Even verderop, bij een taartenwinkel, staan ook stoeltjes en tafels voor de deur. "Het zou echt enorm balen zijn als ze weer weg moeten", vertelt eigenaar Kris Arents. "Dus ik hoop dat de gemeente soepel blijft en dat we het de komende jaren zo mogen houden. Kunnen we de schade een beetje inhalen."

Volgens Kris Arents zou hij minimaal vijf jaar met het extra terras moeten draaien om het verlies te kunnen compenseren. Dat er dan voor de wandelaar soms wel heel weinig ruimte overblijft, is volgens Arents niet de bedoeling. "In principe kunnen er twee wandelaars lopen, maar soms schuiven mensen met de stoelen, waardoor dat niet altijd lukt."

