Bezoekers Alkmaarse horeca vanaf zaterdag op corona gecheckt in Waaggebouw

Gemeente Alkmaar en de horecaondernemers hebben afgesproken dat vanaf zaterdag op het Waagplein een centraal checkpoint wordt ingericht waar mensen hun coronatoegangsbewijs moeten laten zien in ruil voor een stempel. Dit moet ervoor zorgen dat het voor de ondernemers makkelijker en sneller is om te controleren of iemand gevaccineerd of getest is.