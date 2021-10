Visserij in zwaar weer door pulsverbod en COVID: "Moed zakt ons in de schoenen"

De visserij verkeert in zwaar weer, dat blijkt uit jaarcijfers over 2020. Het pulsverbod, COVID-19 en lagere visprijzen drukten de opbrengst, laat belangenorganisatie VisNed weten. De complete Nederlandse vloot heeft niets overgehouden aan een jaar vissen: de 'winst' daalde van 9 miljoen euro naar nul. De toekomst biedt bovendien weinig perspectief, zegt Pim Visser van de visafslag in Den Helder: "De moed zakt de vissers in de schoenen.'

De toename van wind op zee, Brexit en politieke ontwikkelingen zijn volgens belangenorganisatie VisNed de grootste bedreiging voor het toekomstperspectief van de visserij. Directeur Pim Visser: "Het Fit For 55-pakket van het Europees Parlement komt met eisen waardoor vissers CO2-neutraal moeten gaan werken. Die slag kun je alleen maken als je genoeg geld hebt."

Visser: "Er wordt gesproken over een saneringsregeling en voor sommige schippers is stoppen nu de enige uitweg. Door slechte verdiensten is het ook moeilijk om de bemanning te houden. Geschoolde mensen krijgen nu makkelijk een andere baan in de maritieme industrie. Schepen worden ouder en de vloot vernieuwd niet, want investeren is heel moeilijk nu."

Kwetsbaar

Innovatie alleen is volgens VisNed niet voldoende: "Er zal kritisch gekeken moeten worden naar het politiek-maatschappelijke draagvlak. Daarbij is visie vanuit de visserijsector nodig, maar ook steun vanuit de overheid en natuur- en milieuorganisaties. Want zoals we bij pulsvisserij hebben kunnen zien, hebben zij toch vaak een sleutel in handen als het gaat om draagvlak en dat maakt dat de positie van de sector kwetsbaar is."