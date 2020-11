Visserij koerst af op rampscenario door Brexit: "Gevolgen niet te overzien"

Dat is een somber vooruitzicht voor de vissers. Neem schipper Cor Vonk, hij heeft op zijn Texel 1 elf mannen in dienst met evenzoveel gezinnen. Of dat straks ook nog zo is, is zéér de vraag. Zestig procent van de vis, voornamelijk tong en schol, halen ze op dit moment uit de Engelse wateren.

