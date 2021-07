Vissersprotest tegen windmolenparken: 'Visserijcultuur met uitsterven bedreigd'

Tientallen vissers protesteren komende maand bij het windmolenpark langs de Afsluitdijk. De vissers maken zich ernstige zorgen over de krimpende visgebieden door de komst van onder meer windmolenparken op zee en in het IJsselmeer. Vissers vragen zich af of zij over een aantal jaren nog wel kunnen vissen. De Texelse visser Martijn van den Berg ziet het somber in: "Als mijn zoon straks visser wil worden, hoeveel toekomst heeft zo'n jongen nog?"

Zo'n vijftig kotters van het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee trekken op 14 augustus richting het windmolenpark bij Breezanddijk. Als het park klaar is, is het verboden gebied voor vissers. "Wat mensen niet beseffen is dat de visserijcultuur op uitsterven staat", zegt visser Martijn van den Berg. "Windmolenparken, zonneparken en natuurgebieden komen op visgebieden waar wij ons brood verdienen."

Vissers van de Noordzee, zoals Van den Berg voorzien problemen als de plannen voor honderden windmolens in de Noordzee doorgaan. Van den Berg: "We weten nog niet eens precies wat de effecten van windmolens zijn op het ecosysteem en vooral voor visstand. Het is niet zo dat de vis zomaar ergens anders naartoe verhuist."

Onmogelijk

In de aankondiging van het protest bij de Afsluitdijk geven vissers ook aan dat zij vrezen voor nieuwe EU-wetgeving en nationale overheidsplannen die het werken op het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee vrijwel onmogelijk maakt. "De totale visserijsector is ook verbaasd waarom milieuorganisaties zich niet druk maken over de industrialisering van het IJsselmeer en de Noordzee," schrijft de visserijorganisatie EMK.