Ook 21-jarige Amsterdammer gearresteerd voor landmijn bij Poolse supermarkt

Een derde verdachte, een 21-jarige Amsterdammer, is vorige week aangehouden voor het plaatsen van een landmijn bij de Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni. Eerder werden een Amsterdammer (18) en Amstelvener (19) aangehouden voor de gepoogde aanslag. Die laatste verdachte, genaamd Amir S., staat in de Amsterdamse Top 600, een lijst met mensen die in beeld zijn bij justitie omdat zij zware delicten hebben gepleegd.

Een specialst bij het verwijderen van het explosief - NieuwsFoto

Dit bleek vandaag tijdens een tussentijdse zitting van S. Het trio zou op 28 juni de Claymore anitpersoneelmijn tegen de gevel van het pand hebben opgesteld. Het explosief ging uiteindelijk niet af. Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie bij de supermarkt in de Beverhof, waar vorig jaar al twee zware explosies plaatsvonden. Agenten zagen iemand wegrennen en konden de Amsterdammer en Amstelvener kort daarna arresteren. Volgens justitie had S. allerlei spullen bij zich, zoals jerrycans, om de mijn tot ontploffing te brengen. Was dit gelukt dan had het oorlogstuig een groot gevaar kunnen vormen voor omwonenden. De verdachte tiener en zijn advocaat Bart van Tuinen waren niet aanwezig vandaag. Er zijn ook geen wensen ingediend voor bijvoorbeeld schorsing van de voorlopige hechtenis. "Voor ons is het niet nodig om naar de zaak te gaan", liet hij vooraf weten aan NH Nieuws. Hij wilde niet reageren op vragen. "Ik hou mijn cliënten ook graag uit de media." Andere aanslagen Meerdere Poolse supermarkten zijn dit en vorig jaar doelwit geweest van -verijdelde- aanslagen (bekijk hier een overzicht). Justitie liet vandaag weten dat de drie verdachten niet in verband worden gebracht met de eerdere explosies. Maar dat S. wel al eerder in aanraking is geweest met justitie.

Gemeente Amsterdam over de Top600 De Top600 is een persoonsgebonden integrale aanpak van de ongeveer zeshonderd meest actieve plegers van delicten als overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling en drugscriminaliteit. Dit soort misdrijven hebben, volgens de gemeente, veel impact op slachtoffers en zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel. Jeugdige plegers onder de 21 jaar staan in de Top600 als ze de afgelopen jaren in totaal twee maal zijn veroordeeld. Een Amstelvener kan in de 'Amsterdamse Top600' staan omdat die gemeente tot de Amsterdamse politie-eenheid behoort, net zoals Uithoorn, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en binnenkort ook Weesp.

De laatste verdachte is vorige week aangehouden. De betrokkenheid van de 21-jarige Amsterdammer zou zijn gebleken uit telefoongegevens van een van de andere verdachten. Naar verwachting is het onderzoeksdossier eind oktober klaar en kan dan een datum worden gepland voor de inhoudelijke zitting. Mogelijk wordt er dan duidelijk waarom de levensgevaarlijke oorlogsmijn tegen de gevel van de Poolse supermarkt is geplaatst.