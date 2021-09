Volendammers over ontslag van 'hun' Mona Keijzer: "Het is triest"

In Volendam wordt er verontwaardigd gereageerd op het ontslaan van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) door het demissionair kabinet. "Je mag toch voor je mening uitkomen? Ze moet lekker stoppen met de politiek en al dat wachtttijd geld innen. Hier dragen we haar op handen", aldus een liefhebber. Bekijk de andere reacties hieronder.

Keijzer zette vandaag, op de dag van de invoering, vraagtekens bij het coronatoegangsbewijs: ze vroeg zich in De Telegraaf af wat het nut van het toegangsbewijs is nu er een hoge vaccinatiegraad is bereikt en de ziekenhuizen niet volstromen met coronapatiënten. Keijzer wees in een interview op de hoge vaccinatiegraad. Ze vindt het “steeds moeilijker uit te leggen” waarom mensen een pas moeten laten zien om een restaurant of café binnen te komen.

In een verklaring laat Mark Rutte weten: "De uitspraken van de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, gedaan in het interview van De Telegraaf van vandaag, verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn."

Volendammer

Keijzer komt oorspronkelijk uit Edam-Volendam. Een gebied waar op dit moment de vaccinatiegraad niet hoog is en ook veel kritiek is vanuit de horeca vanwege het huidige coronabeleid. Vorige week deelden verschillende ondernemers uit de gemeente een zogenoemde vrijheidszone-sticker op sociale media.