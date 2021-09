Nieuwe coronaregels: wat gaat er vanaf vandaag veranderen?

Vanaf vandaag is er weer meer mogelijk in Nederland. Door de hoge vaccinatiegraad en de afname van het aantal ziekenhuisopnames, vindt het demissionair kabinet het tijd voor minder regels. De anderhalvemeterregel verdwijnt en onder andere bij (sport)evenementen worden de coronaregels versoepeld.

We hoeven geen anderhalvemeter afstand meer te houden, maar we moeten wel op meer plekken een coronatoegangsbewijs laten zien. Voor bijvoorbeeld de bioscoop, horeca en het theater heb je een geldige QR-code nodig. En ook de deuren van de nachtclubs gaan open, alleen moet het feest om middernacht stoppen.

Dit betekent dat veel plekken in de provincie weer open kunnen. Zo kan de gezelligheid in de haven van Volendam terugkeren. Het beroemde Praathuis op de Dijk gaat namelijk door het wegvallen van de anderhalvemeterregel open. Ook is het weer mogelijk mee te varen met een chartervaart aan de Gependam in Enkhuizen.

Eerste festival

Het eerste festival vindt meteen vandaag al plaats. Het festival Amsterdams Verbond in het Olympisch Stadion in Amsterdam is helemaal uitverkocht. Meerdere Amsterdamse clubs, zoals Oliva, Dolly en Nyx, hebben een stage. Ook gaat De Jeugd Van Tegenwoordig optreden. In Alkmaar kan er geluisterd worden naar de muziek van Trijntje Oosterhuis. In Podium Victorie in Alkmaar geeft zij een concert.

Van alle bezoekers moet het coronabewijs gecheckt worden. Om dit goed te laten verlopen, wil het demissionair kabinet extra geld investeren in gemeenten zodat er meer toezichthouders kunnen worden ingezet voor de handhaving. De gemeente Haarlem overweegt om een polsbandjessysteem in te voeren als de horeca ook in de nachturen weer geopend zal zijn. Dat zei burgemeester Wienen in gesprek met NH Nieuws en Haarlem105.

Nog meer 'vrijheid'

Sportliefhebbers kunnen vanaf vandaag ook massaal naar het stadion. Sportstadions mogen weer helemaal gevuld worden. Een coronatoegangsbewijs is -uiteraard- wel noodzakelijk voor de entree.

Verder hoef je geen mondkapje meer te dragen op perrons en bij bus- en tramhaltes. Wel moet het masker op blijven in de trein, bus, metro, tram of taxi zelf. In het openbaar vervoer zal het waarschijnlijk ook drukker gaan worden; het thuiswerkadvies is namelijk opgeheven. Iedereen kan dus weer naar het werk.

Op 1 november komt het Outbreak Management Team met een nieuw advies. Kort daarna maakt het demissionair kabinet eventuele nieuwe maatregelen bekend.