GGD zet 'prikbus' in om vaccinatiebereidheid in Volendam en Poelenburg te verhogen

Om de vaccinatiegraad in Volendam en in de Zaanse wijk Poelenburg te verhogen zet de GGD Zaanstreek-Waterland vanaf begin juli een mobiele vaccinatiebus in. Deze bus komt afwisselend in Poelenburg en Volendam te staan omdat daar relatief weinig mensen zich laten vaccineren. Dat blijkt uit cijfers van de GGD.

Zo blijkt dat de Zaanse wijk Poelenburg achterloopt wat betreft het aantal 65-plussers dat al gevaccineerd is tegen het coronavirus. In die wijk waren ook veel coronabesmettingen. Hetzelfde geldt voor Volendam. Ook daar liep het aantal besmettingen hoog op en laten zich nu ook minder mensen vaccineren.

"In de hele regio zijn 83 procent van de 65-plussers gevaccineerd. Alleen in Poelenburg en Volendam ligt dat aantal een stuk lager, namelijk rond de 77 procent in Volendam en in Poelenburg 72 procent", vertelt Ghislaine van Nooijen-Kooij, beleidsadviseur van GGD Zaanstreek-Waterland.

Eerder werd op beiden plekken al een mobiele testbus ingezet omdat er in verhouding tot andere plekken weinig getest werd. "Deze bus wordt nu ingewisseld voor een mobiele vaccinatie-unit en we hopen met deze bus het aantal vaccinaties te verhogen."

Extra voorlichting in Volendam

Waarom de vaccinatiebereidheid in Volendam kleiner is dan in de rest van de regio, weet Van Nooijen-Kooij niet: "We zien dit ook bij de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond, red) bij kinderen in Volendam. Dan ligt het aantal ook onder het landelijke gemiddelde." In Poelenburg hebben de lage vaccinatiecijfers volgens de GGD te maken met de lage sociaaleconomische klasse van veel wijkbewoners.

Behalve met de 'prikbus' probeert de GGD ook met andere acties en activiteiten de vaccinatiebereidheid te vergroten. "Zo organiseerden wij in Poelenburg webinars voor sleutelpersonen, dat zijn mensen die uit de doelgroep komen. Denk aan mensen uit de moskee", legt Van Nooijen-Kooij uit. "Zo is er een filmpje met een GGD-arts en Syrische sleutelpersoon opgenomen en namen wij filmpjes op die ingaan op fabels over vaccineren, voorzien van Arabische en Turkse ondertiteling."

Ook in Volendam heeft de GGD een sleutelpersoon. "Dat is ook iemand uit de doelgroep zelf die dicht bij de mensen staat. We merken dat er in Volendam veel vragen ook zijn rondom de vaccinatie. Wellicht volgt er nog een informatieavond in Volendam, daarover zijn we nog in overleg."