Demissionair kabinet ontslaat Mona Keijzer na uitspraken over coronapas

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is ontslagen vanwege de uitspraken die ze in De Telegraaf deed. Keijzer zette vraagtekens bij de invoering van het coronatoegangsbewijs: ze vroeg zich af wat het nut van het toegangsbewijs is nu er een hoge vaccinatiegraad is bereikt en de ziekenhuizen niet volstromen met coronapatiënten. Een opvallend uitspraak, aangezien Keijzer onderdeel uitmaakte van het kabinet.

Mona Keijzer in haar Volendam - NH Nieuws / Thyra de Groot

Demissionar premier Mark Rutte laat in een verklaring weten met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok het besluit te hebben genomen. De werkzaamheden van Keijzer worden overgenomen door Blok. Keijzer zei vanmorgen over de coronapas: "Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?" "Je ziet dat het steeds moeilijker uit te leggen is waarom die pas op de ene plek wel nodig is en op de andere plek niet. Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren", vulde ze aan.

Politiek verslaggever Ron Fresen liet na de uitspraken van Keijzer al weten dat dat grote gevolgen kon hebben: "Als een lid van het kabinet zo afstand neemt van kabinetsbesluiten, en zeker eentje als dat omstreden coronatoegangsbewijs, dan kun je maar twee dingen doen. Of je neemt je woorden terug, maar dan is de schade al wel aangericht, of je treedt af. Dat laatste lijkt me in dit geval het waarschijnlijkst", vertelde hij aan de NOS.

Toegangsbewijs Vanaf vandaag is het coronatoegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot horeca, evenementen of andere activiteiten. Wie gevaccineerd, hersteld of recent getest is, kan door middel van een QR-code toegang krijgen tot bijvoorbeeld een restaurant. Voor doorstroomlocaties als musea en dierentuinen geldt de pas niet.

Ook D66'er Jan Paternotte snapte de uitspraken van Keijzer niet. "Je bent deel van de regering. Vandaag zet de regering - met steun van de Tweede Kamer en op advies van het OMT - de CoronaCheck breed in. Reden: de zorg beschermen. En dan zeggen: 'Vind het maar niks'", schreef hij op Twitter. Tweede Kamerlid voor Groenlinks Lisa Westerveld snapte de kritiek van Keijzer evenmin: "Hoe kun je van mensen verwachten de regels te volgen, als de regering zelf al tegenstrijdige boodschappen afgeeft? Het kabinet zou met één mond moeten spreken. Punt."