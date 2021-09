OMT-lid De Jong: "Alleen handhaven van coronapas bij excessen verkeerd signaal"

Dat de burgemeesters in Nederland, waaronder Femke Halsema van Amsterdam, de controles op de coronapas alleen gaan handhaven bij excessen is een verkeerd signaal naar de samenleving, dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong. ''Het is ook belangrijk voor de horecabranche om te handhaven zodat zij niet het risico lopen helemaal gesloten te worden als de ziekenhuisopnames toch weer toenemen.''

Het OMT-lid zegt niet goed te begrijpen dat burgemeesters niet lijken te hebben geleerd van de zomerpiek. ''Het is heel mooi dat we de anderhalve meter los kunnen laten en dat er veel meer mogelijk is. We hebben gezien dat het loslaten van maatregelen in de zomer behoorlijke consequenties kan hebben. Er moesten toen een paar weken later weer allemaal maatregelen genomen worden. We hebben ook gezien dat het gebrek handhaven van het toegangsbewijs behoorlijke consequenties kan hebben.''

Vatbaar

Het risico zit volgens De Jong met name in het feit dat nog zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland vatbaar zijn voor het virus. ''Daar moet je natuurlijk wel iets tegenover stellen en dat zijn de toegangsbewijzen om het binnen de perken te kunnen houden. Ik snap niet dat burgemeesters zeggen dat ze alleen naar excessen gaan kijken. Dat is een verkeerd signaal. Handhaven van het coronatoegangsbewijs met deze maatregelen is juist enorm belangrijk en voorkomt dat we misschien over een aantal weken alles weer op slot moeten doen.''