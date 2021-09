Volgende week tijdelijk prikpunt bij wijkcentrum Bonte Veer

Dat meldt de gemeente Enkhuizen. Het prikpunt opent volgende week maandag (20 september) tot en met zaterdag (25 september). Doordeweeks zijn de deuren open tussen 14.30 uur en 20.00 uur. Op zaterdag is dit van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken. Wie langskomt om te prikken moet wel een legitimatiebewijs meenemen. Degenen die een vaccinatie krijgen bij de Bonte Veer ontvangen later meer informatie over de tweede prik. De tweede prik wordt ook gegeven bij de Bonte Veer.

Voorlichting

Wie aarzelt over het nemen van het vaccin, kan volgens de gemeente Enkhuizen ook alleen terecht voor informatie. "Ook als u twijfelt of u wel of niet een vaccin wilt hebben, kunt u langskomen. Er is een arts aanwezig om voorlichting te geven", aldus de gemeente. "Bent u na de beantwoording niet gerustgesteld, dan kunt u gewoon weggaan."