Vaccinatielocatie IJsbaan De Westfries sluit in september

IJsbaan De Westfries sluit per 6 september als priklocatie. De meeste mensen zijn nu ofwel volledig gevaccineerd of moeten alleen nog een tweede prik. De verwachting is dat het aantal prikken daardoor nog verder zal dalen de komende tijd.

Els Tol van GGD Hollands Noorden vertelt over de nieuwe XL-priklocatie. - NH Nieuws

Op de vaccinatielocatie in Hoorn startte de GGD Hollands Noorden op 1 april met een prikpilot: in plaats van 3.000 moest het mogelijk zijn om 4.500 prikken per dag te zetten. Dat dagelijkse maximum is echter nooit bereikt, omdat dat aantal vaccins niet beschikbaar was voor de priklocatie. Toch was de GGD tevreden over de pilot, vertelde woordvoerder Harry Katstra eerder aan NH Nieuws. Alle beschikbare plekken voor een vaccinatie worden in Hoorn werden benut, zo vertelt Katstra. "Op basis van de hoeveelheid vaccins die beschikbaar zijn worden de afspraken gemaakt en elke avond zijn alle vaccins op." Eerder deze week maakte de GGD Hollands Noorden bekend dat ze starten met 'prikken zonder afspraak'. Wie nog geen eerste prik heeft gehad kan vanaf 9 augustus zonder reservering terecht bij onder meer de priklocatie in Hoorn. In het hele land sluiten GGD’s zeker 73 grote vaccinatielocaties. Locaties in Den Helder, Alkmaar en Middenmeer blijven wel open.