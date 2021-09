Wat zeggen de cijfertjes? AZ en PSV delen veel spelers, Ajax wint vaak in Zwolle

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eredivisie. Voor AZ wacht de eerste topper van het seizoen met een thuiswedstrijd tegen PSV. Ajax lijkt bijna zeker drie punten te kunnen bijschrijven na het uitduel met PEC Zwolle.

Spelers bij beide clubs: AZ en PSV deelden in het verleden veel spelers met elkaar. Liefst 32 speler kwamen in hun profcarrière uit voor de Alkmaarders en de Eindhovenaren. Enkele bekende namen uit het verleden zijn Phillip Cocu, Stijn Schaars, Adam Maher, Danny Koevermans, Nick Viergever en Kenneth Perez.

Verleden bij tegenstander: De ontmoeting met PSV betekent voor twee spelers een weerzien met hun oude club. Zakaria Aboukhlal kwam in 2017 de jeugdopleiding van de Eindhovenaren terecht en vertrok twee jaar later naar Alkmaar. Albert Gudmundsson speelde van 2015 tot en met 2018 bij PSV. En trainer Pascal Jansen werkte ook in Eindhoven. Hij was trainer van PSV A1, Jong PSV en vervulde de functie van hoofd jeugdopleiding.

Officiële heropening: Tegen PSV zal AZ voor het eerst een thuiswedstrijd in de eredivisie spelen in het vernieuwde stadion. Nadat op 10 augustus het dak instortte speelden de Alkmaarders 11 'thuiswedstrijden' buiten de deur bij ADO Den Haag en FC Twente. Op 15 december 2019 keerde AZ terug in Alkmaar met een zege op Ajax. Sindsdien werden de wedstrijden zonder dak boven de Molenaar-tribune afgewerkt. Het stadion wordt voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV officieel geopend.

Goede reeks tegen PSV: AZ kan vertrouwen tanken uit de laatste ontmoetingen tegen PSV. Het team won de afgelopen vier wedstrijden (thuis en uit) op rij van PSV. Die winstpartijen eindigden in 2-0, 1-3, 0-4 en 1-0. Dat is een evenaring van de recordreeks tussen 1980 en 1982. De laatste ontmoeting was in maart dit jaar en eindigde in een 2-0 overwinning voor AZ dankzij goals van Jesper Karlsson en Teun Koopmeiners.

AZ thuis bijna gelijkwaardig: In eigen stadion overlegt AZ goede resultaten in het verleden tegen PSV. De Alkmaarders wonnen 15 keer, speelden 9 keer gelijk en gingen 18 keer onderuit. De grootste overwinning dateert van 19 december 1976 toen AZ met 4-0 te sterk was voor de Eindhovenaren. De grootste nederlaag in Alkmaar was op 17 december 2000 toen PSV met 0-5 won.

Meerdere keepers speelden bij beide clubs: De eerste keeper van PEC Zwolle is op dit moment Kostas Lamprou. De Griek speelde ook twee seizoenen bij Ajax en kwam tot drie officiële wedstrijden. Hij is niet de enige die zowel in Amsterdam als in Zwolle onder de lat stond. Zo gingen Diederik Boer, Mickey van der Hart, Henk Timmer en Piet Schrijvers hem voor.

Alleen Wesley Sonck maakte er drie in Zwolle: Er is pas één keer een Ajacied geweest die de bal mee naar huis mocht nemen vanuit Zwolle. Dat gebeurde in mei 2004. De Belg Wesley Sonck maakte toen een hattrick tegen PEC. Op weg naar het landskampioenschap eindigde de wedstrijd in 0-5.

Statistieken op 11 september: Ajax speelde tien keer eerder op 11 september. Twee van die wedstrijden gingen verloren. Sparta Rotterdam won 39 jaar geleden in Amsterdam met 2-1 en Roda JC was in 1977 met 4-1 te sterk. De laatste vier keer dat de Amsterdammers op 11 september speelden werd er gewonnen. De laatste keer was vijf jaar geleden tegen Vitesse: 1-0.

Fiasco in 2014:

Twee keer speelden PEC Zwolle en Ajax tegen elkaar toen er een prijs op het spel stond. De bekerfinale in 2014 eindigde in een nachtmerrie voor de Ajax-supporters. In De Kuip rolden de Blauwvingers de Amsterdammers op met 5-1. Een paar maanden later won PEC opnieuw van Ajax (1-0) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Davy Klaassen en Bram van Polen stonden beide wedstrijden op het veld. Zij zitten ook dit seizoen in de selecties van Ajax en PEC.

Laatste competitienederlaag lang geleden:

Desondanks is PEC Zwolle duidelijk geen angstgegner voor Ajax. De Amsterdammers verloren in het seizoen 1988/1989 voor het laatst een eredivisieduel in Zwolle. Het was ook meteen een dikke nederlaag: 4-1. De laatste zes edities wonnen de Amsterdammers allemaal met een doelsaldo van 16 voor en 4 tegen. Vorig seizoen werd het 0-2 door doelpunten van David Neres en Nico Tagliafico.