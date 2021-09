Puzzelen voor Ajax tegen PEC Zwolle: Klaassen, Martínez en Tagliafico ontbreken

Trainer Erik ten Hag kan morgen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle niet beschikken over drie basisspelers. Davy Klaassen kampt met een liesblessure, terwijl de Argentijnen Lisandro Martínez en Nico Tagliafico te laat zijn teruggekeerd van de interlandbreak.

Klaassen was tegen Turkije overigens de uitblinker dinsdagavond. De Hilversummer maakte de openingsgoal, gaf de assist bij de tweede en veroorzaakte de strafschop bij de 3-0.

Daarnaast is Edson Álvarez een vraagteken voor Ajax. De Mexicaan keerde pas gisteren terug van zijn wedstrijden met de nationale ploeg.

Vervangers

Devyne Rensch, die deze week zijn debuut maakte voor Oranje, lijkt Tagliafico te vervangen als linksback. Daley Blind kan dan weer als centrale verdediger naast Jurriën Timber gaan spelen.

Op de plaats van Klaassen heeft Ten Hag meerdere opties. Steven Berghuis, David Neres of Zakaria Labyad lijkt als aanvallende middenvelder te starten tegen PEC Zwolle.

PEC - Ajax begint morgenavond om 18.45 uur. Woensdagavond wacht het eerste groepsduel in de Champions League. In Lissabon is Sporting Club de Portugal dan de tegenstander.