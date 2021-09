Tandem Klaassen-Depay bezorgt Oranje klinkende overwinning op Turkije

Het Nederlands elftal heeft vanavond de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije met 6-1 gewonnen. In de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA scoorden Davy Klaassen, Guus Til en Donyell Malen allen één keer en was Memphis Depay goed voor een hattrick.

Memphis Depay en Davy Klaassen waren de smaakmakers in de 6-1 winst op Turkije - Broer van den Boom/Orange Pictures

Nederland begon wervelend aan de wedstrijd en al na 54 seconden lag de eerste er al in voor Oranje. Hilversummer Klaassen schoot via de binnenkant van de paal, na een prachtige combinatie met Depay, de openingstreffer achter de Turkse doelman. Turkije, dat in maart nog met 4-2 won van Nederland, had in de openingsfase geen antwoord op de aanvalsdrang van Oranje. Tandem Klaassen en Depay Na een kwartier kwam Nederland op een verdiende 2-0 voorsprong. Opnieuw waren het Klaassen en Depay die er lustig op los combineerden en de Turkse verdediging het nakijken gaven. Dit keer gaf Klaassen met een prachtige hakbal de assist en was Depay de afmaker met een schot in de verre hoek. Ook bij de 3-0 in de 38e minuut vertolkte het tweetal een hoofdrol. Klaassen werd gevloerd in het strafschopgebied, Çaglar Söyüncü kreeg geel en Depay schoot middels een 'panenka' de strafschop raak. Op slag van rust kreeg Söyüncü ook nog zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Depay. Turkije zocht zodoende bij een 3-0 achterstand en met een man minder, de kleedkamer op voor de rust. Tekst gaat verder onder de tweet

Ook na de onderbreking bleef Nederland Turkije onder druk zetten. Tien minuten na de rust resulteerde dit in het vierde Oranje-doelpunt. Een indraaiende voorzet van Steven Bergwijn werd op de achterlijn teruggekopt door Steven Berghuis en het was uiteindelijk Depay die van dichtbij zijn derde van de wedstrijd kon binnenkoppen. Verse krachten Na een uur spelen nam Nederland iets meer gas terug en gaf bondscoach Louis van Gaal nog speeltijd aan Guus Til, Teun Koopmeiners, Donyell Malen en Ryan Gravenberch. Ook Devyne Rensch mocht invallen. Het was het officiële debuut in Oranje voor de rechtsachter van Ajax. Met de verse krachten in het veld zou Nederland nog twee keer gaan scoren. Oud-AZ'er Til was het eindstation van een succesvolle counter en zorgde zo met zijn eerste doelpunt voor Nederland, voor de 5-0. Ook invaller Malen verscheen op het scorebord door op aangeven van Rensch de zesde en tevens laatste goal voor Nederland binnen te schieten. In de blessuretijd maakte Cengiz Ünder nog een eretreffer voor de Turken, waardoor uiteindelijk de eindstand van 6-1 werd bereikt. Tekst gaat verder onder de tweet

Nieuwe koploper Door de overwinning doet Nederland goede zaken in strijd om kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Nederland heeft in groep G de koppositie overgenomen van Turkije. Zowel Nederland als Noorwegen hebben na zes wedstrijden nu 13 punten, alleen Nederland heeft een beter doelsaldo. De volgende wedstrijd voor Oranje in de WK-kwalificatie is de uitwedstrijd tegen Letland op vrijdag 8 oktober.

Opstelling Nederland: Bijlow; Dumfries (Rensch/71), De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum (Til/60), De Jong (Koopmeiners/46), Klaassen (Gravenberch/71); Bergwijn (Malen/60), Depay, Berghuis Opstelling Turkije: Çakir; Ayhan, Demiral, Söyüncü, Müldür; Karaman (Kabak/46), Kökcü (Tufan/46), Yokuslu, Ünder; Calhanoglu, Yilmaz (Akturkoglu/65)