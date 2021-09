Herstelde Owen Wijndal blijft AZ trouw en claimt aanvoerdersband

"Het is de keuze van de trainer", voegde hij daar nog snel aan toe. Pascal Jansen houdt de kaarten nog even tegen de borst, maar na het vertrek van Teun Koopmeiners moet AZ op zoek naar een nieuwe captain. "Ik doe hem niet meer af", lacht Wijndal.

Met het vertrek van Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) en Marco Bizot (Stade Brest) had AZ te maken met een flinke leegloop. Ook Owen Wijndal werd aan een vertrek gelinkt. Tot een transfer van de international kwam het echter niet. Aan de belangstelling lag het niet. "Er zijn wel clubs langs geweest, maar ik ga niet zomaar een stap maken."

Fitheid

"Hij komt van ver, heeft een vervelende blessure achter de rug. We zijn blij dat hij een helft kon spelen", zegt Jansen. Of hij in de competitiewedstrijd tegen PSV aan de start verschijnt, is nog even afwachten. "Het ziet er wel goed uit." Wijndal verwacht zelf gewoon van de partij te zijn. "Ik ben ver in mijn herstel. Als het zo doorgaat start ik volgende week gewoon."

AZ speelt op zaterdag 11 september thuis tegen PSV. De wedstrijd in Alkmaar begint om 21.00 uur.